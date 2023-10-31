Apple Yeni MacBook Pro'larla Birlikte Touch Bar'ı Ortadan Kaldırdı!

Apple, geçtiğimiz gece gerçekleşen Scary Fast etkinliğinde, yeni bir 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro da dâhil olmak üzere M3 işlemciyle çalışan yeni bir Mac serisini tanıttı. Bununla birlikte Apple, Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro'yu sessizce üretimden kaldırdı.

Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü ve 10 adede kadar GPU çekirdeğine sahip M2 işlemcisine sahipti.

Ayrıca Apple'ın 2016 yılında macOS ile etkileşim kurmanın dinamik ve daha sezgisel bir yolu olarak tanıttığı Touch Bar, bu modelin en önemli özelliklerindendi.

Touch Bar Kullanıcıların İlgisini Çekemedi

Touch Bar, MacBook Pro klavyesindeki geleneksel işlev tuşlarının yerini alan ince, OLED bir şeritten ibaret. Belirli uygulamalar veya görevler için kısayollar gibi çeşitli kontroller buradan gerçekleştirilebiliyordu ancak Touch Bar hiçbir zaman kullanıcıların ilgisini çekmedi. Birçok kişi bu özelliği kullanmayı zor ve geleneksel tuşlarından daha az verimli buldu.

Böylece Apple, 2021 yılında Touch Bar'ı aşamalı olarak kaldırmaya başladı. Şirket öncelikle yeni MacBook Air ve yeniden tasarlanan MacBook Pro'dan Touch Bar'ı kaldırdı. Şimdi ise Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro'nun üretiminin artık durdurulduğu öğrenildi.

Peki sizce Apple'ın aldığı karar doğru mu? Touch Bar'ı kullanmayı seviyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.