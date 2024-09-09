Apple Türkiye Fiyatları Güncelledi: iPhone'lara İndirim Geldi!
Apple Türkiye, iPhone fiyatlarında değişiklik yaptı. Kulaklıklara zam gelirken iPhone'lar ucuzladı!
Apple, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone 16 ailesini tanıttı. Şirket bununla beraber yeni AirPods 4 ve Apple Watch Series 10 gibi ürünleriyle karşımıza çıktı. Elbette ki etkinlik fiyat değişimi için de bir neden olarak öne çıktı. Pek çok kişi Apple'ın mağazasını kapatmasının ardından fiyatlarda artış olmasını bekledi.
Ancak Apple Türkiye yine herkesi şaşırtmayı başardı. Bir yandan AirPods Pro gibi ürünlere zam gelirken, diğer yandan da iPhone 15 ve 14 gibi modellere indirim geldi. İşte Türkiye'deki yeni iPhone fiyatları...
Apple Türkiye, iPhone Fiyatlarına İndirim Yaptı
Apple Türkiye'nin yeni iPhone fiyatlarına geçmeden önce hatırlatmakta fayda var ki vergiler fiyatlar konusunda en az kur kadar belirleyici bir unsur. Bu nedenle Apple her kur güncellemesi yaptığında vergi oranları da değişiyor ve fiyata yansıyor!
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Vergi
|iPhone 16 Pro Max
|-
|99.999 TL
|46.007,00 TL
|iPhone 16 Pro
|-
|82.999 TL
|38.751,00 TL
|iPhone 16 Plus
|-
|73.999 TL
|34.156,00 TL
|iPhone 16
|-
|64.999 TL
|29.633,00 TL
|iPhone 15 Plus
|66.999 TL
|64.999 TL
|29.783,00 TL
|iPhone 15
|58.499 TL
|56.999 TL
|25.950,00 TL
|iPhone 14 Plus
|58.499 TL
|56.999 TL
|21.561 TL
|iPhone 14
|51.499 TL
|47.999 TL
|21.561,00 TL
|iPhone SE
|28.999 TL
|31.1999 TL
|13.323,00 TL
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde iPhone 16 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni iPhone modelleri!
Yeni Apple Watch Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Apple Watch Series 10 Alüminyum 42 mm
|-
|18.299 TL
|Apple Watch Series 10 Alüminyum 46 mm
|-
|19.599 TL
|Apple Watch Series 10 Titanyum 42 mm
|-
|44.299 TL
|Apple Watch Series 10 Titanyum 46 mm
|-
|46.099 TL
|Apple Watch Ultra 2
|46.499 TL
|49.999,00 TL
|Apple Watch SE 40 mm
|10.999 TL
|10.999 TL
|Apple Watch SE 44 mm
|11.999 TL
|11.999 TL
Yeni Apple AirPods Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|4. Nesil AirPods
|-
|5.779,00 TL
|Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4
|-
|7.999,00 TL
|2. Nesil AirPods Pro (Type-C)
|9.349 TL
|9.999,00 TL
|AirPods Max
|24.849 TL
|26.999,00 TL
Yeni Apple Watch Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm
|17.499 TL
|Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm
|18.499 TL
|Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm
|38.999 TL
|Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm
|40.799 TL
|Apple Watch Ultra 2
|46.499 TL
|Apple Watch SE 40 mm
|10.999 TL
|Apple Watch SE 44 mm
|11.999 TL
2023'ün En Popüler iPhone Modelleri Belli Oldu
CIRP tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen anketle birlikte 2023 yılının en popüler iPhone modelleri belli oldu. İşte listenin detayları!
Yeni Apple AirPods Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|2. Nesil AirPods
|5.249 TL
|3. Nesil AirPods
|6.799 TL
|3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu)
|7.299 TL
|2. Nesil AirPods Pro (Type-C)
|9.349 TL
|AirPods Max
|24.849 TL
Yeni iPad Fiyatları
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|11 inç iPad Pro 256 GB
|-
|48.499 TL
|13 inç iPad Pro 256 GB
|-
|62.999 TL
|iPad Air 128 GB
|23.499 TL
|26.999,00 TL
|10. Nesil iPad 64 GB
|19.439 TL
|16.499 TL
|iPad mini 64 GB
|22.139 TL
|23.999,00 TL
|Apple Pencil 1. Nesil
|3.849 TL
|4.199,00 TL
|Apple Pencil 2. Nesil
|4.629 TL
|3.459,00 TL
|Apple Pencil USB-C
|3.229 TL
|
5.559,00 TL
Yeni MacBook Fiyatları
|Model
|Eski Fiyatı
|Yeni Fiyatı
|13 inç MacBook Air (M2 Çipli) - 256 GB
|42.999 TL
|46.999,00 TL
|13 inç MacBook Air (M3 Çipli) - 256 GB
|47.499 TL
|51.999,00 TL
|15 inç MacBook Air (M3 Çipli) - 256 GB
|54.999 TL
|60.999,00 TL
|14 inç MacBook Pro (M3 Çipli)
|67.999 TL
|74.999,00 TL
|16 inç MacBook Pro (M3 Pro Çipli)
|102.999 TL
|112.999,00 TL
|iMac 256 GB + 8 Çekirdekli GPU
|53.999 TL
|59.999,00 TL
|Mac Mini (M2 Çipli)
|25.499 TL
|27.999,00 TL
|Mac Studio (M2 Max Çipli
|87.999 TL
|96.999,00 TL
|Mac Studio (M2 Ultra Çipli
|175.999 TL
|189.999,00 TL
|Studio Display
|73.449 TL
|80.999,00 TL
|Pro Display XDR
|172.379 TL
|189.999,00 TL