Apple Türkiye Fiyatları Güncelledi: iPhone'lara İndirim Geldi!

Apple, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone 16 ailesini tanıttı. Şirket bununla beraber yeni AirPods 4 ve Apple Watch Series 10 gibi ürünleriyle karşımıza çıktı. Elbette ki etkinlik fiyat değişimi için de bir neden olarak öne çıktı. Pek çok kişi Apple'ın mağazasını kapatmasının ardından fiyatlarda artış olmasını bekledi.

Ancak Apple Türkiye yine herkesi şaşırtmayı başardı. Bir yandan AirPods Pro gibi ürünlere zam gelirken, diğer yandan da iPhone 15 ve 14 gibi modellere indirim geldi. İşte Türkiye'deki yeni iPhone fiyatları...

Apple Türkiye, iPhone Fiyatlarına İndirim Yaptı

Apple Türkiye'nin yeni iPhone fiyatlarına geçmeden önce hatırlatmakta fayda var ki vergiler fiyatlar konusunda en az kur kadar belirleyici bir unsur. Bu nedenle Apple her kur güncellemesi yaptığında vergi oranları da değişiyor ve fiyata yansıyor!

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Vergi iPhone 16 Pro Max - 99.999 TL 46.007,00 TL iPhone 16 Pro - 82.999 TL 38.751,00 TL iPhone 16 Plus - 73.999 TL 34.156,00 TL iPhone 16 - 64.999 TL 29.633,00 TL iPhone 15 Plus 66.999 TL 64.999 TL 29.783,00 TL iPhone 15 58.499 TL 56.999 TL 25.950,00 TL iPhone 14 Plus 58.499 TL 56.999 TL 21.561 TL iPhone 14 51.499 TL 47.999 TL 21.561,00 TL iPhone SE 28.999 TL 31.1999 TL 13.323,00 TL

Yeni Apple Watch Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Apple Watch Series 10 Alüminyum 42 mm - 18.299 TL Apple Watch Series 10 Alüminyum 46 mm - 19.599 TL Apple Watch Series 10 Titanyum 42 mm - 44.299 TL Apple Watch Series 10 Titanyum 46 mm - 46.099 TL Apple Watch Ultra 2 46.499 TL 49.999,00 TL Apple Watch SE 40 mm 10.999 TL 10.999 TL Apple Watch SE 44 mm 11.999 TL 11.999 TL

Yeni Apple AirPods Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat 4. Nesil AirPods - 5.779,00 TL Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 - 7.999,00 TL 2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 9.349 TL 9.999,00 TL AirPods Max 24.849 TL 26.999,00 TL

Yeni Apple Watch Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm 17.499 TL Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm 18.499 TL Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm 38.999 TL Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm 40.799 TL Apple Watch Ultra 2 46.499 TL Apple Watch SE 40 mm 10.999 TL Apple Watch SE 44 mm 11.999 TL

Yeni Apple AirPods Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat 2. Nesil AirPods 5.249 TL 3. Nesil AirPods 6.799 TL 3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) 7.299 TL 2. Nesil AirPods Pro (Type-C) 9.349 TL AirPods Max 24.849 TL

Yeni iPad Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat 11 inç iPad Pro 256 GB - 48.499 TL 13 inç iPad Pro 256 GB - 62.999 TL iPad Air 128 GB 23.499 TL 26.999,00 TL 10. Nesil iPad 64 GB 19.439 TL 16.499 TL iPad mini 64 GB 22.139 TL 23.999,00 TL Apple Pencil 1. Nesil 3.849 TL 4.199,00 TL Apple Pencil 2. Nesil 4.629 TL 3.459,00 TL Apple Pencil USB-C 3.229 TL 5.559,00 TL

Yeni MacBook Fiyatları