Apple Türkiye Fiyatları Her An Zamlanabilir: Yeni Ürünler Yolda!

MacRumors'un iddiasına göre Apple bu hafta yeni ürünlerini duyurabilir. Mark Gurman'ın aktardığına göre şirket 2024'ün ilk Apple ürünleri için özel bir etkinlik gerçekleştirmeyecek.

Normalde her sene yılın ilk çeyreğinde bir etkinlik düzenleyen şirket, bu sene M3 işlemcili yeni iPad'leri ve Mac'leri için bir etkinlik düzenlemeyecek gibi görünüyor. Bunun yerine bülten ve reklamlar eşliğinde ürünlerin tanıtımı yapılacak.

Apple Türkiye Fiyatlarına Her An Zam Gelebilir

Yapılan son paylaşımlara göre Apple, Magic Keyboard ve Apple Pencil modellerini de bu sene kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun haricinde yeni MacBook Air ve yeni iPad modelleri de kullanıcılar tarafından merak içinde bekleniyor.

OLED ekranlı ve ince yapıdaki tasarımıyla tüm gözleri üzerine çekecek olan iPad Pro modelleri, bu senenin en sevilen ürünlerinin başında gelebilir. Daha önce gelen iddialara göre iPad Pro ailesinin 1.500 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı söylenmişti.

Bir süre önce de daha farklı bir iddia ortaya atıldı ve modellerin zamlanacağı ancak çok da yüksek bir zam yapılmayacağı söylendi. Yapılacak artışın 160 dolar civarında olması bekleniyor. Mevcut iPad Pro modeli 799 dolar, mini LED ekranlı Pro modeli ise 1.099 dolardan satılıyor.

Bu hafta iddia edilen tanıtım gerçekleşir ve tüm yeni ürünler globalde satışa çıktığı anda Türkiye'deki Apple ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.