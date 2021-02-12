Apple Türkiye'de 17 Tane İş İlanı Açtı: Yeni Mağaza Mı Geliyor?

Apple Türkiye'de 17 adet iş ilanı açtı. Apple'ın kariyer sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanları yeni mağaza açılacağı söylentilerini yeniden ortaya çıkardı.

Apple'ın Türkiye'de 3. Apple Store'u açacağı söylentileri bir süredir ortada dolaşmaktaydı. Şimdi ise şirket 3. mağazanın açılacağı söylentilerini doğrular nitelikte iş ilanları yayınladı. İşte açılan iş ilanları ve konu hakkındaki detaylar.

Apple Türkiye'de 17 İş İlanı Açtı: Yeni Mağaza Açılabilir

2020 yılının başlarında Apple'ın İstanbul Caddebostan'a Apple Store açacağı yönünde söylentiler gündeme gelmişti. Caddebostan'a açılacak olan Apple Store'un Türkiye'deki en büyük Apple Store olacağı bile söylenmişti. Ortaya atılan söylentiler büyük merak uyandırmıştı.

Apple bu söylentileri doğrular nitelikte Türkiye'de 17 adet iş ilanı açtı. Apple Türkiye'de mağaza lideri, teknik uzman, bilirkişi, operasyon eksperi ve müdür pozisyonları başta olmak üzere pek çok pozisyonda çalışacak kişiler aramakta.

İş ilanlarında konum olarak "Türkiye içindeki çeşitli konumlar" yazıyor. Haftalık çalışma saatinin de 45 saat olduğu belirtiliyor. Bazı ilanlarda İstanbul ve Bursa konumları da yer alıyor. Apple Türkiye'de İstanbul dışında farklı bir şehire de mağaza açabilir.

Seçeneklerden Biri İzmir Olabilir

İzmir'de inşaatı devam eden İstinye Park Balçova'ya Apple Store açılabilir. İstinye Park Balçova'ya Apple Store açılacağı yönünde bir duyum aldık.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Apple 2020 yılının başlarında ortaya çıkan iddiaya yönelik de herhangi bir açıklama yapmamıştı. İş ilanlarının tamamına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bazı iş ilanları İngilizce olarak yayınlanırken bazıları da Türkçe olarak yayınlandı.

İlanların detaylarına tıklandığında temel nitelikler ve pozisyon hakkında daha fazla bilgi veriliyor. Her pozisyon için farklı temel nitelikler bulunuyor. İlanları ziyaret ederek temel niteliklere de göz atabilirsiniz.

Apple'ın Türkiye'de iki adet mağazası bulunuyor. İki mağaza da İstanbul'da yer alıyor. Biri Zorlu Center'da bulunurken bir diğeri ise Akasya AVM'de bulunuyor. Her iki mağaza da şu anda koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmış durumda. Koronavirüs salgının gidişatına göre mağazaların hizmete açılacağı söylenmişti.

Sizler Apple'ın Türkiye'de 17 adet iş ilanı açması ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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