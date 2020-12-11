Türkiye'deki Apple Store'lar Kapanıyor!

Apple Türkiye'de yer alan mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple Store'lar kapanıyor. Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi sonrasında Apple'dan Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı geldi.

Türkiye'deki Apple Store'lar Geçici Olarak Kapanıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olan Apple, Türkiye'de bulunan Apple Store'ları kapatma kararı aldı. Konunun doğruluğunu Apple Türkiye'nin destek birimlerinde çalışanlardan teyit ettik.

Apple Türkiye çalışanından aldığımız bilgiye göre Türkiye'deki Apple Store'lar yarın itibari ile (12.12.2020) geçici olarak kapatılacak. Yine aldığımız bilgiye göre Apple Store'ların ne zaman açılacağı da belirsiz. Açılış tarihi ile ilgili Apple tarafından resmi açıklamaların internet sitesi üzerinden yapılacağı aktarıldı.

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği ülkemizde bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmakta. Apple'ın aldığı kara da oldukça yerinde bir karar olmuş diyebiliriz. Apple'ın şu anda Türkiye'de iki adet mağazası bulunuyor.

Bu mağazalardan bir tanesi Zorlu Center'da bir diğer ise Akasya AVM'de yer alıyor.

Sizler Apple'ın Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınan karar yerinde bir karar mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!