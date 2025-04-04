Apple Yıllardır Hayal Ettiği Proje İçin Tekrardan Kolları Sıvadı!

iPhone 16e ile 2025 yılına hızlı bir giriş yapan Apple, uzun yıllardır gündeme olan tuşsuz iPhone projesi için tekrardan çalışmalara başladığı söyleniyor. Şirketin fiziksel tuşlara sahip olmayan bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi hedeflediği bu proje ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Aktarılanlara göre yeni tuşsuz iPhone modeli, tamamen dokunmatik butonlara ev sahipliği yapacak. Cihaz bu yapısıyla daha modern bir kullanıma erişirken, aynı zamanda su ve toza karşı daha dayanıklı olacak. Ancak gelen bilgiler, Apple'ın böyle bir telefon üretmek için daha önünde uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

Tuşsuz iPhone Modelinin Önünde Pek Çok Engel Mevcut

Sektörel kaynaklar, ABD merkezli teknoloji devinin hayalini kurduğu bu projede önemli bir ilerleme kaydettiğini söylese de, böyle bir cihazın satışa sunulması için hala önünde büyük sorunların olduğunu ifade ediyor.

Özellikle geliştirilen prototiplerin uzun vadeli kullanımda bazı güvenilirlik sorunlarına yol açtığı ve yanlışlıkla yapılan dokunmaları algılama problemlerine maruz kaldığı belirtiliyor. Bilhassa bu nedenlerle yeni telefonun henüz tam anlamıyla hazır olmadığı bildiriliyor.

Öte yandan iddialara göre şirketin iPhone serisi için bir diğer dikkat çekici hedefi ise telefonlarını tamamen suya dayanıklı bir yapıya kavuşturmak. Şirketin bu doğrultuda, yalnızca fiziksel tuşları değil, aynı zamanda şarj girişini de ortadan kaldırarak yalnızca kablosuz şarj desteği sunan bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bahsi geçen sorunlara rağmen Apple'ın hala tuşsuz iPhone projesi için çalışmalarına devam ettiği öne sürülüyor. Şirket, özellikle de iPhone 16 için geliştirilen dokunmatik eylem tuşunu bu projede ilham alarak gelecekte daha fazla butonunu fiziksel halden dokunmatik hale dönüştürmeyi hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...