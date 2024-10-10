Apple TV+, Amazon Prime Video İle Birleşiyor: İçerikler Tek Bir Platform Üzerinden İzlenebilecek!

ABD merkezli iki teknoloji devi Apple ve Amazon arasında dizi ve film tutkunlarını sevindirecek yeni bir işbirliği gerçekleştirildi. Buna göre kullanıcılar, Apple TV+ içeriklerini Amazon Prime Video platformu üzerinden de erişebilecek. Ancak bir şartla... Detaylar haberde.

Apple TV+ Aboneleri, İçerikleri Amazon Prime Video Üzerinden de İzleyebilecek

Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan iki büyük dijital içerik platformu Apple TV+ ve Amazon Prime Video arasında ilginç bir anlaşmaya imza atıldı. İki platform, Apple TV+'daki içeriklerin Prime Video üzerinden de erişilebilmesi için yeni bir işbirliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında daha fazla tüketicinin, daha kolay bir şekilde Apple TV+ içeriklerine ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Amazon Prime Video kullanıcılarının Apple TV+ içeriklerine doğrudan ve ücretsiz bir şekilde ulaşamayacağını belirtelim. Platformların birleştirilmesini sağlayan anlaşma gereği sadece Apple TV+ aboneliğiniz varsa bu aboneliği Amazon Prime Video'ya tanımlayabilecek ve telefon, televizyon veya bilgisayarınızda Apple TV+ uygulamasına ihtiyaç duymadan platformdaki içeriklere Prime Video üzerinden erişebileceksiniz.

İki dev şirket arasında yapılan anlaşma sonucu gerçekleşecek birleşmenin ekim ayının sonunda tamamlanacağı bildiriliyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video aboneleri Apple TV+ içerikleri için platform içinde doğrudan bir ek paket satın alabilecek. Ancak 9.99 dolarlık ek paketin Apple TV+ ücretiyle aynı olduğunu bu bağlamda anlaşma kapsamında kullanacılara herhangi bir indirim sunulmayacağını belirtmekte de fayda var.

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