Apple TV Plus'ın En Çok İzlenen Dizisi İkinci Sezonuyla Geliyor!

Apple TV+'ın gerilim dizisi Presumed Innocent, platformun en çok izlenen draması olma unvanını elde ederek büyük bir başarı yakaladı ve heyecanla beklenen ikinci sezonu için onay aldı.

Dizinin son iki bölümü 17-24 Temmuz tarihlerinde yayınlanacak olsa da, Apple şimdiden yeni sezonun yepyeni ve heyecan verici bir vaka etrafında döneceğini müjdeledi.

Presumed Innocent 2. Sezon Konusu Ne Olacak?

İlk sezonuyla izleyicileri ve eleştirmenleri mest eden Presumed Innocent, Scott Turow'un aynı isimli romanından uyarlanmıştı. Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı dizide David E. Kelley, J.J. Abrams ve Gyllenhaal'ın da aralarında bulunduğu isimler yönetici yapımcılığı üstlenmişti.

İkinci sezonda hangi davaya odaklanılacağıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Fakat heyecan verici bir vakanın izleyicileri beklediği kesin. Yapımcılar, ilk sezondaki gibi güçlü bir kadronun bu sezonda da yer alacağını teyit ediyor.

İkinci sezonun hangi kaynaktan uyarlanacağı ise merak konusu. Scott Turow, 1990 yılında Presumed Innocent'ın devamı niteliğinde "Burden of Proof" adlı bir roman kaleme almıştı. Ayrıca 2010 yılında da "Masum" adında bir devam romanı yazmıştı. İkinci sezonda bu iki romandan biri veya her ikisi birden kullanılabilir.

Presumed Innocent'ın hayranları, dizinin ikinci sezonuyla ne gibi heyecanlar yaşatacağını merakla bekliyor.