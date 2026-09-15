iOS 27 Güncellemesi Yayınlandı! Neler Sunuyor?

Apple, yaz boyunca devam eden beta sürecinin ardından iOS 27'yi tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni sürüm, yapay zeKâ destekli Siri, Apple Intelligence özellikleri, Liquid Glass arayüzünde yeni özelleştirme seçenekleri ve birçok sistem geliştirmesiyle birlikte geliyor.

iOS 27 Güncellemesi Neler Sunuyor?

iOS 27, yapay zekâ özellikleriyle daha kullanışlı hâle getirilen yeni Siri ile öne çıkıyor. Siri AI olarak tanıtılan bu yeni Siri, kullanıcının mesajları, e-postaları, fotoğrafları ve diğer içerikleri arasındaki bağlantıları anlayarak daha kişisel yanıtlar verebiliyor. Siri ayrıca ekrandaki içerikelri anlayabiliyor ve farklı uygulamalarda daha fazla işlem gerçekleştirebiliyor.

Kamera üzerinden Visual Intelligence özellikleri de sunuldu. Böylece kullanıcılar kamerayla gördükleri nesneler hakkında Siri'den bilgi isteyebiliyor. Gelişmiş Siri ve Apple Intelligence özellikleri her iPhone modelinde kullanılamıyor. Bu özellikler yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 ve daha yeni modellerde çalışıyor.

Apple, iOS 27'de Liquid Glass tasarımını da iyileştirdi. Kullanıcılar ayarlar üzerinden arayüzün daha şeffaf veay daha yoğun renkli görünmesini sağlayabiliyor. Şirket ayrıca uygulama simgeleri ve genel sistem görünümünde çeşitli iyileştirmeler de yaptı.

Desteklenen iPhone modellerinde Fotoğraflar uygulamasına yeni yapay zekâ odaklı düzenleme araçları da eklendi. Örneğin Spatial Reframing, fotoğrafın kompozisyonunu sanal olarak değiştirmenize olaank tanırken Extend, görüntünün kenarlarını yapay zekâ kullanarak genişletebiliyor. Clean Up ise fotoğraflardaki büyük nesneleri daha başarılı şekidle kaldırabiliyor.

Safari de iOS 27 ile birlikte yeni özellikelre kavuştu. Tarayıcı, açık sekmeleri konularına göre otomatik olarak gruplandırabiliyor. Notify Me özelliği ise belirli web sayfalarındaki değişiklikleri takip edebiliyor. Örneğin bir ürünün yneiden stoklara girmesi veya fiyatının düşmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendiriyor. iOS 27 ile birlikte AirPods için özel EQ ayarları dahil olmak üzere daha pek çok yeni özelliğin geldiğini belirtelim.

iOS 27 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Ayarlar menüsüne girin.

Genel kategorisini açın.

Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 27'yi indirip yükleyebilirsiniz.

iOS 27'yi Hangi iPhone'lar Destekliyor?

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Editörün Yorumu

iOS 27, Apple'ın yapay zekâ konusundaki yaklaşımını daha net bir şekidle ortaya koyuyor. Özellikle Siri'nin daha gelişmiş hâle gelmesi, iPhone kullanıcılarının birçok işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilir. Bunun yanında yeni fotoğraf düzenleme araçları ve Safari'deki yenilikler de günlük kullanımı daha pratik hâle getirecek gibi görünüyor.