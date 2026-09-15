Apple, iOS 26.7 Güncellemesini Yayınladı! Hemen Yükleyin

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Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü iOS 27'yi kullanıma sunarken mevcut sürümden hemen ayrılmak istemeyen kullanıcılar için de iOS 26.7 güncellemesini yayınladı. iOS 27, çok sayıda yenilik ile birlikte gelirken iOS 26.7 herhangi yeni bir özellik sunmuyor. Peki, bu güncelleme neler içeriyor?

iOS 26.7 Güncellemesi Neler Sunuyor?

iOS 26.7 güncellemesi, yeni özellikler sunmak yerine güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler içeriyor. Bu nedenle iOS 26 kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların söz konusu güncellemeyi yüklemesi oldukça önemli. Apple, iOS 27'ye geçmek istemeyen kullanıcılar için iOS 26.7'yi alternatif bir seçenek olarak sunuyor.

Kullanıcılar yeni işletim sistemi sürümüne geçmeden mevcut versiyonu kullanmaya devam ederken güvenlik güncellemelerinden de yararlanabiliyor. iOS 27 ise yazılım güncelleme ekranında ayrı bir seçenek olarak sunuluyor. Dolayısıyla ister iOS 27'yi yükleyebilir isterseniz iOS 26.7'yi iPhone'unuza kurabilirsiniz.

iOS 26.7 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

iOS 26.7 güncellemesini yüklemek için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor. Apple, bu güncelleme sürecinin oldukça pratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Bunun için iPhone'un ayarlar menüsüne girin ve hemen ardından Genel kategorisini açın. Son olarak Yazılım Güncelleme sayfasından iOS 26.7'yi indirip yükleyebilirsiniz.

iOS 26.7'yi Hangi iPhone'lar Destekliyor?

iOS 26.7, iOS 26'yı destekleyen aynı iPhone modellerinde kullanılabiliyor. Dolayısıyla telefonunuz iOS 26'yı destekliyorsa bu güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında iPhone 11'den iPhone 14 Plus'a, iPhone 17 Pro Max'ten iPhone Air'e, iPhone 15'ten iPhone 16e'ye kadar çok sayıda model bulunuyor.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Editörün Yorumu

Apple'ın iOS 27 ile birlikte iOS 26.7'yi de sunması, yeni işletim sistemi sürümüne geçmek istemeyen kullanıcılar için büyük bir avantaj. Özellikle cihazında büyük bir yazılım değişikliği yapmak istemeyen kullanıcıların güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilmesi önemli.