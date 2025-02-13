Apple, Android'e SIZDI: Apple TV Artık Telefonunuzda!

Android ve iOS arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken Apple, rakiplerinin potansiyelinden faydalanabileceği önemli bir hamle yaptı. Şirket, bugün yaptığı bir duyuruyla Apple TV uygulamasının Android akıllı telefon ve tabletler için kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bugüne kadar sadece akıllı TV'lerde indirilebilen uygulama, artık Android tablet ve telefonlarda indirilebilir durumda. İşte detaylar!

Apple TV+ Uygulaması Artık Android'de

Apple TV ile birlikte Apple TV+ da Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Netflix ve Prime Video gibi düşünebileceğiniz bu servis, kullanıcılarına pek çok dizi ve filmin yanı sıra MLS maçları gibi spor aktivitelerini izleme imkanı tanıyor. Ne yazık ki Lionel Messi'yi izlemenin tek yolu olarak öne çıkan bu servis ülkemizde ise kullanılamıyor.

Apple TV+ Amerika Birleşik Devletleri’nde aylık 9,99 dolar veya yıllık 99 dolardan sunuluyor. Ancak Apple TV+, Apple One abonelik paketlerinin bir parçası olarak da sunuluyor. Türkiye'de kullanıma sunulması durumunda oldukça pahalıya gelen bu servisin olası bir durumda yerel fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.

Apple TV uygulaması, şu anda iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, PlayStation, Xbox, Roku, Amazon Fire TV ve bazı akıllı TV’ler dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabiliyor. Android’in de bu listeye eklenmesiyle, Apple TV+ artık çok daha geniş bir kitleye ulaşma imkanına sahip.

Belirtmekte fayda var ki bu Apple'ın Android için kullanıma sunduğu ilk uygulama değil. Apple Music uygulaması da Android tablet, telefon ve TV'lerde kullanılabiliyor.