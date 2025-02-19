Apple En Ucuz iPhone'un da Aralarında Olduğu Üç Modeli Satıştan Kaldırdı

Apple, uzun zamandır merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone'u iPhone 16e adıyla tanıttı. Ne yazık ki telefonun fiyatı ise bekklentileri karşılamadı. Yurt dışında 599 dolar olan iPhone 16e, Türkiye'de 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Hemen ardından ise şirket daha düşük fiyatlı üç alternatifi ortadan kaldırarak iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE modellerinin satışını durdurdu. İşte detaylar!

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE Satıştan Kaldırıldı

Apple, iPhone 16e'nin satışa çıkmasının ardından üç iPhone modelini satıştan kaldırdı. 2022'de çıkan 3. Nesil iPhone SE ile yine 2022'de çıkan çentikli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satıştan kaldırıldı. Apple'ın bu hamlesi ise kullanıcılardan tepki topladı.

iPhone 14, Türkiye'de 51.499 TL'den iPhone 14 Plus ise 58.499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu. iPhone SE modeli ise 28.999 TL'den başlayan fiyatı ile kullanıcılara uygun fiyatlı alternatifler oluşturuyordu. Ancak Apple, muhtemelen kullanıcıları daha güncel modellere yönlendirmek için bu modellerin satışını sonlandırdı.

Belirtmekte yarar var ki iPhone 16e, satıştan kaldıran üç modelden de daha güçlü. Buradaki temel mesele şirketin kimseyi kandırıyor olması değil. Ancak alternatiflere sahip olmak ve bunlardan bir tanesinin 30 bin TL'nin altında olması iyi alternatifler sunuyordu. Şimdi ise Apple bunu kullanıcılarının elinden aldı. Merak edenler için satıştan kaldırılan telefonların özellikleri şöyleydi:

iPhone 14 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

1170 x 2532 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI

Yaklaşık 460 PPI İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5 nm

5 nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB

128 GB /256 GB / 512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

3279 mAh Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 172 gram

172 gram Kalınlık: 7,8 mm

iPhone 14 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel

1284 x 2778 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 458 PPI

Yaklaşık 458 PPI İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB

128 GB /256 GB / 512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

4323 mAh Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 203 gram

203 gram Kalınlık: 7,8 mm

iPhone SE 3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 4.7 inç

: 4.7 inç Ekran Teknolojisi : Retina HD LCD

: Retina HD LCD Ekran Çözünürlüğü : 1334 x 750 piksel

: 1334 x 750 piksel Piksel Yoğunluğu : 326 ppi

: 326 ppi İşlemci : Apple A15 Bionic

: Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri : 6 çekirdekli (2 performans + 4 verimlilik)

: 6 çekirdekli (2 performans + 4 verimlilik) Üretim Teknolojisi : 5 nm

: 5 nm Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 64 GB, 128 GB, 256 GB seçenekleri

: 64 GB, 128 GB, 256 GB seçenekleri Arka Kamera : 12 MP (f/1.8 diyafram, PDAF, Smart HDR 4)

: 12 MP (f/1.8 diyafram, PDAF, Smart HDR 4) Ön Kamera : 7 MP (f/2.2 diyafram, Smart HDR 4)

: 7 MP (f/2.2 diyafram, Smart HDR 4) Hücresel : 5G (sub-6 GHz), LTE

: 5G (sub-6 GHz), LTE Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

: Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 NFC : Evet (Apple Pay desteği)

: Evet (Apple Pay desteği) Güvenlik : Touch ID (parmak izi okuyucu)

: Touch ID (parmak izi okuyucu) Suya Dayanıklılık : IP67 (1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı)

: IP67 (1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı) Batarya Kapasitesi : 2018 mAh

: 2018 mAh Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Ağırlık : 144 gram

: 144 gram Kalınlık: 7.3 mm

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