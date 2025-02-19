Apple En Ucuz iPhone'un da Aralarında Olduğu Üç Modeli Satıştan Kaldırdı
Apple, iPhone 16e'yi tanıtmasının ardından üç modeli gözden çıkardı. Sevilen iPhone modellerinden üçü şirketin sitesinde satıştan kaldırıldı. İşte o modeller!
Apple, uzun zamandır merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone'u iPhone 16e adıyla tanıttı. Ne yazık ki telefonun fiyatı ise bekklentileri karşılamadı. Yurt dışında 599 dolar olan iPhone 16e, Türkiye'de 47 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Hemen ardından ise şirket daha düşük fiyatlı üç alternatifi ortadan kaldırarak iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE modellerinin satışını durdurdu. İşte detaylar!
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE Satıştan Kaldırıldı
Apple, iPhone 16e'nin satışa çıkmasının ardından üç iPhone modelini satıştan kaldırdı. 2022'de çıkan 3. Nesil iPhone SE ile yine 2022'de çıkan çentikli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satıştan kaldırıldı. Apple'ın bu hamlesi ise kullanıcılardan tepki topladı.
iPhone 14, Türkiye'de 51.499 TL'den iPhone 14 Plus ise 58.499 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu. iPhone SE modeli ise 28.999 TL'den başlayan fiyatı ile kullanıcılara uygun fiyatlı alternatifler oluşturuyordu. Ancak Apple, muhtemelen kullanıcıları daha güncel modellere yönlendirmek için bu modellerin satışını sonlandırdı.
Belirtmekte yarar var ki iPhone 16e, satıştan kaldıran üç modelden de daha güçlü. Buradaki temel mesele şirketin kimseyi kandırıyor olması değil. Ancak alternatiflere sahip olmak ve bunlardan bir tanesinin 30 bin TL'nin altında olması iyi alternatifler sunuyordu. Şimdi ise Apple bunu kullanıcılarının elinden aldı. Merak edenler için satıştan kaldırılan telefonların özellikleri şöyleydi:
iPhone 14 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5 nm
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Güvenlik: Face ID
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 3279 mAh
- Yazılım: iOS 16
- Ağırlık: 172 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
iPhone 14 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 458 PPI
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 5nm
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB /256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Güvenlik: Face ID
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4323 mAh
- Yazılım: iOS 16
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
iPhone SE 3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 4.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Retina HD LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1334 x 750 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 326 ppi
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: 6 çekirdekli (2 performans + 4 verimlilik)
- Üretim Teknolojisi: 5 nm
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 64 GB, 128 GB, 256 GB seçenekleri
- Arka Kamera: 12 MP (f/1.8 diyafram, PDAF, Smart HDR 4)
- Ön Kamera: 7 MP (f/2.2 diyafram, Smart HDR 4)
- Hücresel: 5G (sub-6 GHz), LTE
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- NFC: Evet (Apple Pay desteği)
- Güvenlik: Touch ID (parmak izi okuyucu)
- Suya Dayanıklılık: IP67 (1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı)
- Batarya Kapasitesi: 2018 mAh
- Yazılım: iOS 18
- Ağırlık: 144 gram
- Kalınlık: 7.3 mm
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