Apple Üç Modele Daha Destek Vermeyi Sonlandırdı!

iPhone 17 ailesinin tanıtımına artık günler var. Bu noktada Apple eski olarak kabul ettiği ürünleri satıştan kaldırmaya hazırlanıyor. Apple'ın iPhone 17'nin tanıtımıyla birlikte satıştan kaldıracağı ürünler listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu ürünlerin yanında bir de Apple 3 MacBook modeline daha destek vermeyi bıraktı. İşte artık destek verilmeyecek 3 MacBook modeli ve detayları...

Apple, Üç MacBook Modeline Daha Destek Vermeyi Kesti!

Apple, klasik ve satıştan kaldırılmış ürünler listesini güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte 11 inçlik MacBook Air’ın son modeli ve iki MacBook Pro modeli, artık donanım desteği verilmeyecek cihazlar arasına eklendi. Ayrıca iPhone 8 Plus klasik ürünler listesine dahil edildi. Buna göre destek dışı kalmış MacBook modellerine bu üç model daha eklendi;

MacBook Air (11 inç, 2015 Başı)

MacBook Pro (13 inç, 2017, 4 Thunderbolt 3 bağlantılı)

MacBook Pro (15 inç, 2017)

iPhone 8 Plus (2017, klasik ürünler listesine eklendi)

Apple bu ürünleri 7 yıldan uzun bir süre önce satışı ve dağıtımı sona erdirilmiş cihazlar olarak tanımlıyor. Bu ürünler için artık donanım desteği sunulmuyor ve yetkili servisler parça siparişi veremiyor. Ancak parçaların bulunabilirliği durumunda bazı MacBook modelleri için 10 yıla kadar yalnızca pil değişimini kapsayan sınırlı bir onarım imkanı sunulabiliyor. Bu da aslında çevre dostu ve sürdürülebilirlik hedefleriyle doğru orantılı olarak verilen bir hizmet.

iPhone 8 Plus modelinin de desteğinin kesilmesi sırada iPhone X ve devamında da 11 ailesinin desteğinin kesileceğinin sinyallerini bizlere veriyor. iPhone 11 için bir istisna belki yapılabilir zira Apple'ın en çok satanları arasında yer alıyor. Ancak yine de eski nesil cihazlar kullanıyorsanız ve imkanınız varsa yeni nesil cihazlara geçiş yapmanın vakti geldi demektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...