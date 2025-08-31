iPhone 17 Serisinde SIM Kart Yuvası Olacak Mı?

Tanıtılmasına 10 günden daha kısa bir süre kalan iPhone 17 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Apple'ın daha fazla ülkede SIM kart yuvasını kaldırmaya hazırlandığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Bu konuda önemli bir detaya ulaşıldı.

Şirkete yakın bir kaynağın MacRumors’a aktardığına göre, Avrupa Birliği’ndeki Apple Yetkili Satıcıları çalışanlarının 5 Eylül Cuma gününe kadar eSIM destekli iPhone’lara yönelik bir eğitim kursunu tamamlamaları gerekiyor. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın da dahil olduğu AB’de toplam 27 ülke bulunuyor.

iPhone 17 Öncesi Apple Çalışanlarına eSIM Eğitimi!

Apple’ın iPhone 17 serisini 9 Eylül Salı günü tanıtması bekleniyor. Bu tarih, çalışanların eğitimi tamamlaması gereken tarihten yalnızca dört gün sonrasına denk geliyor. Söz konusu eğitim bilgileri, Apple Store ve Yetkili Satıcı çalışanlarının kullandığı SEED uygulamasında yer alıyor.

Bu da eSIM odaklı eğitimin yalnızca AB ile sınırlı kalmayıp küresel ölçekte geçerli olabileceğine işaret ediyor. ABD’de iPhone 14 ve sonrasındaki tüm modellerde SIM kart yuvası kaldırılmış durumda ve yalnızca dijital eSIM teknolojisine güveniliyor.

Apple henüz başka hiçbir ülkede SIM yuvasını tamamen kaldırmamış olsa da, iPhone 17 serisiyle bu adımı atması bekleniyor. Apple konusundaki tahminleri ile ünlü olan analist Ming-Chi Kuo’ya göre, en azından ultra ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone 17 Air modelinde çoğu ülkede SIM kart yuvası bulunmayacak.

Diğer yandan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de uluslararası pazarlarda yalnızca eSIM ile satışa çıkma ihtimali yüksek. Çin gibi bazı ülkeler ise istisna olabilir. Apple, 2022’de iPhone 14 serisini tanıttığında, eSIM’in fiziksel SIM kartlara kıyasla daha güvenli olduğuna dikkat çekmişti.

Çünkü kaybolan veya çalınan bir iPhone’daki eSIM çıkarılamıyor. Ayrıca aynı anda sekize kadar eSIM profili yönetilebiliyor. Bu da seyahatlerde SIM kart alma, taşıma ve değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.