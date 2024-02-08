Apple, Üç Yeni Uygulamasını Windows'ta Kullanıma Sunuyor!

Apple, Apple TV, Apple Music ve Apple Devices uygulamalarını bu hafta Windows'ta resmen tam sürüm olarak kullanıma sunuyor.

Uygulamalar ilk olarak geçen yıl önizleme sürümü olarak piyasaya sürülmüştü ve Apple şimdi uygulamaları tam sürümüyle kullanıcılara sunmak için Microsoft ile birlikte çalıştıktan sonra önizleme etiketini kaldırdı.

MacRumors'a göre elden geçirilen Windows için iCloud uygulamasıyla birlikte bu üç uygulama, Windows kullanıcılarını iTunes'a bağımlılıktan uzaklaştırmak için tasarlandı. Apple TV, Apple Music ve Apple Devices kullanıyorsanız, iTunes artık yalnızca Windows'ta podcast'lere ve sesli kitaplara erişim için gerekli olacak.

Apple'ın Yeni Uygulamaları Neler Sağlıyor?

Apple Music uygulaması, şarkı ve albüm satın alımlarının yanı sıra iTunes arşivine erişim sağlıyor. Apple TV ise Windows kullanıcılarının iTunes arşivlerindeki filmleri ve TV programlarını izlemelerinin yanı sıra abonelikli akış içeriklerini de izlemelerine olanak tanıyor. Son olarak Apple Devices ise bilgisayar sahiplerinin iPhone ve iPad'lerini yedeklemelerine veya geri yüklemelerine ve içerikleri bu aygıtlarla eşzamanlamalarına olanak tanıyor.

Microsoft, uygulamalar üzerinde Apple ile birlikte çalışıyor. Şirket daha önce de Windows'ta iCloud Fotoğrafları entegrasyonunu kullanıma sunmuş ve iCloud Fotoğrafları kitaplığını doğrudan Windows 11'deki yerleşik Fotoğraflar uygulamasına bağlama olanağı sağlamıştı.

Son olarak belirtelim, Apple'ın yeni Windows uygulamaları yalnızca Windows 10 veya Windows 11 çalıştıran x86 tabanlı bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

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