Apple'ın Üretken Yapay Zeka Planları Neler? iOS 18'de Görecek miyiz?

Büyük teknoloji şirkeleri bir süredir odağını tamamen yapay zekâya çevirmiş durumda ve neredeyse her şirket yapay zekâyı teknoloji ve ürünlerine nasıl dâhil edeceği üzerine çalışmalar yürütüyor.

Özellikle Google, Bard ile en son yapay zekâ destekli asistanını tanıtarak gündemde adından söz ettirdi ve Microsoft da OpenAI'nin ChatGPT'sinin sağladığı işlevleri yavaş yavaş Bing'e ekliyor.

Tüm bu süreç boyunca en sessiz firma ise Apple'dı ve hâlâ şirket resmî bir şeyler paylaşmıyor olsa da yapay zekâya yönelik bazı planları ortaya çıktı.

Apple 2024 Yılında Yapay Zekaya Odaklanacak

MacRumors'un haberine göre Hong Kong'daki yatırım şirketi Haitong International Securities için Apple'ın tedarik zincirini inceleyen bir analist olan Jeff Pu, Apple'ın potansiyel olarak 2024'ün sonlarından itibaren iPhone ve iPad'e üretken yapay zekâ teknolojisini dâhil etmeyi planladığını öne sürdü.

Pu'nun tedarik zinciri istihbaratı, Apple'ın 2023 yılında birkaç yüz adet yapay zekâ sunucusu inşa etmeye hazırlandığını ve bir sonraki yılda da bu sayıyı giderek artıracağını belirtiyor.

Eğer 2024 zaman çizelgesi doğruysa, iOS 18 ve iPadOS 18 ile birlikte üretken yapay zekâ özelliklerinin kullanıma sunulduğunu görebiliriz.

Apple CEO'su Tim Cook, kısa süre önce verdiği bir röportajda şirketin yapay zekâ çalışmalarıyla ilgili olarak Apple'ın yıllardır üretken yapay zekâ üzerinde özenle çalıştığını ve kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Peki sizin Apple'dan bu alandaki beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.