DALL-E 3, ChatGPT'ye Eklendi!

OpenAI, metni görsele dönüştürme konusunda en başarılı yapay zekâlardan biri olan DALL-E 3 modelini ChatGPT'ye entegre ettiğini duyurdu.

Şirket, ChatGPT Plus ve Enterprise müşterilerine ChatGPT uygulaması içinde çalışan yeni DALL-E 3 modeline erişim sağlamaya başladı.

DALL-E 3 ilk olarak geçen ay duyurulmuş ve OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'den yararlanarak görüntü oluşturucuyu beslemeleri için daha uzun ve görsel olarak daha açıklayıcı istemler yazmalarına olanak tanıyarak önceki DALL-E 2'yi nasıl geliştirdiğini göstermişti.

DALL-E 3, Bing Chat ve Bing Image Generator'a eklenerek ChatGPT'den çok daha önce Microsoft'un hizmetlerindeki yerini almıştı.

Yine de milyonlarca ChatGPT kullanıcısı göz önüne alındığında bu gelişme oldukça önemli çünkü artık doğrudan ChatGPT üzerinden komutlarla görsel oluşturmak mümkün olacak.

DALL-E 3 İle Oluşturulan Bazı Görseller

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