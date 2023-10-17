Apple, USB-C Uyumlu Pencil 3'ü Tanıttı!

Hatırlarsanız Apple'ın bu hafta yeni iPad'leri ve Pencil 3'ü tanıtacağıyla ilgili haberler çıkmıştı. Beklenen oldu ve yeni USB-C uyumlu Pencil 3, App Store'da satışa sunuldu. Kalemin fiyatı ve özellikleri görüldü.

Apple'ın en uygun fiyatlı kalemi olarak nitelendirebileceğimiz Apple Pencil 3, ikinci nesil kalem ile kıyaslandığında bazı eksik yönleri olsa da genel olarak beğenildi. İşte haberimizin devamı...

Fiyatı Ne Kadar?

Apple'ın yeni kaleminin USB-C uyumlu olarak üretilmesi özellikle iPhone 15 ve yeni iPad’lerde büyük kolaylık sağlayacak. Kalemin sürgülü kapağında gizlenen USB-C giriş soketi, USB-C bağlantı noktasına sahip tüm iPad modelleriyle çalışacak.

Apple Pencil 3 ile ilgili şöyle bir açıklama geldi:

"Apple Pencil (USB-C) çizim, not alma ve belge işaretleme gibi işleriniz için muhteşem bir seçenek. Eğime duyarlı olan Pencil, mükemmel bir piksel hassasiyeti ve düşük gecikme süresi sunuyor. Yani Apple Pencil, kalem kullanmak kadar doğal bir his veriyor. Manyetik yapışma özelliğine sahip Pencil, USB-C üzerinden eşleşiyor ve şarj oluyor.”

Yeni kalemde çift tıklama özelliği olmaması, kullanıcıların kablosuz eşleştirme, kablosuz şarj ve basınç hassasiyeti gibi özelliklerden faydalanmasına engel oluyor. Bu açıdan diğer nesillere kıyasla geride kalan kalem, uygun fiyatıyla kullanıcıların tercihleri arasında yer alabilir.

155 mm uzunluğu ve 20,5 gram ağırlığı ile kullanışı rahat olan Apple Pencil 3, şu anda Apple Store’da 2 bin 699 TL fiyat etiketiyle satışta. Apple Pencil 3'ün uyumlu olduğu iPad modelleri şunlar:

iPad Pro 12.9 inç (6. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (5. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (4. nesil)

iPad (10. nesil)

iPad mini (6. nesil)

Peki siz Apple'ın yeni kalemini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.