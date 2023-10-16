Apple'da Söylentiler Durmak Bilmiyor: Yeni iPad'ler ve Apple Pencil 3 Geliyor!

Hafta sonu Apple'ın bu hafta için bir iPad lansmanı hazırladığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentiler iPad'in mini ve Air versiyonlarının yarından itibaren yenileneceğinden, bu Ekim ayında bir güncelleme gelmeyeceğine ve hatta tüm bu söylentilerin yeni tabletler yerine duyurulabilecek yeni bir Apple Pencil 3 ile ilgili olduğuna kadar uzanıyor.

Cumartesi günü Supercharged, Apple'ın bu hafta yeni iPad'leri piyasaya süreceğini, şirketin "bu haftanın ilerleyen günlerinde özellikle iPad'e odaklanan seçkin medya personeliyle brifingler" düzenleyeceğini bildirdi.

Daha sonra Supercharged'ın bu haberini bildiren 9to5Mac, yeni iPad modellerinin gerçekten gelebileceğini bağımsız olarak doğrulayabildiğini söyledi. İlginç bir şekilde Bloomberg'den Mark Gurman ise Power On bülteninde yeni iPad'lerin geleceğini ancak bunun Ekim ayında olmayacağını belirtti.

Apple'dan Yarın Yeni Duyurular Bekleniyor

Japonya merkezli bir kaynağa göre ise Apple, değiştirilebilir mıknatıs uçlu yeni bir Apple Pencil piyasaya sürecek. Eğer bu gerçekleşirse, geçen ay sızıntı yapan Majin Bu'nun Apple'ın teknik çizim ve dijital boyama için manyetik uçlu yeni bir aksesuar hazırladığına dair söylediklerini doğrulamış olacak.

Artık tek yapabileceğimiz şey, Apple'ın yeni tabletler mi, yeni bir Apple Pencil mı yoksa şimdilik hiçbir şey mi planlamadığını öğrenmek için yarını beklemek olacak.

Peki siz Apple'ın ne duyurmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.