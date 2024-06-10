Apple AB Kurallarını Hiçe Saydı: Popüler Uygulama Yasaklandı

Apple'ın diğer akıllı telefon üreticilerine göre daha katı kuralları olduğu su götürmez bir gerçek. Hatta firma kendi politikalarına öylesine bağlı ki tonlarca eleştiri almasına rağmen USB-C'ye geçmek için bile uzun yıllar direndi. Hatta bu zoraki değişiklik bu yılın sonunda yürürlüğe girecek AB yasaları sayesinde oldu.

Şirket bir süredir Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla App Store politikalarını gevşetiyor. Bu kapsamda geçen aylarda Emu64 XL başta olmak üzere birçok emülatörün App Store'da boy göstermesine izin verildi. Ancak son yaşanan gelişmeler şirketin bazı noktalarda geri adım attığını gösteriyor.

Apple, UTM SE İsimli PC Emülatörünü Yasakladı

Apple'ın uygulama inceleme ekibi UTM SE isimli bir PC emülatörünün App Store'da ve AB'deki üçüncü taraf uygulama mağazalarında listelenmesine izin vermedi. Uygulamanın geliştiricisi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

Şirketin bu kararının ardındaki neden ise Windows/DOS platformlarının retro oyun konsolu kriterlerine uymaması. Kısacası firma sadece retro oyun konsollarının emülatörlerine izin veriyor ve PC'yi bir konsol olarak görmediğinden yazılımın mağazalarında yer almasını istemiyor.

Son olarak uygulamanın geliştiricisi Apple kararından dönene dek emülatörünü App Store ve üçüncü taraf uygulama mağazalarında listelemek için uğraşmayacağını söyledi.