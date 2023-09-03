Apple, Kendi Uygulamalarını Tanıtmak İçin Yeni Bir Yol İzleyecek!

Apple her zaman, dışarıdan yükleme yasağının güvenlik nedeniyle yapıldığını, böylece kullanıcıların kötü amaçlı yazılım yüklü uygulamaları yüklemesini engelleyebileceğini iddia ediyordu.

Ancak bazı ülkelerde yandan yükleme yasağı, Apple'ın uygulama geliştiricilerini kendi App Store ödeme platformunu kullanmaya zorlamasının bir yolu olarak görülüyor; bu da Apple'a uygulama içi işlemlerde ve App Store'da oluşturulan aboneliklerde %15 ila %30 kesinti sağlıyor.

Apple'dan Yeni Bir Web Sitesi

Apple, kendi uygulamalarını tanıtmak amacıyla, Apple'ın iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ve Apple TV gibi ürünleri için geliştirdiği kendi geliştirdiği uygulamalardan bahseden "Apps By Apple" başlıklı bir web sitesi oluşturdu.

Apple, kendi şirket içi uygulama seçimini tanıtarak, bu başlıkları, üçüncü taraf uygulama mağazasından benzer bir üçüncü taraf uygulamasını yan yana yüklemeyi düşünebilecek Apple cihazı kullanıcılarının aklında tutmayı umuyor.

Apple'ın uygulamaları altı ana kategoriye ayrılmıştır: "İletişim, Yaratıcılık, Verimlilik, Keşif, Eğlence ve Ev, Sağlık ve Fitness, Özellikler". Apple şunu söylüyor: "Apple'ın her uygulaması, verilerinizi korumaya yardımcı olacak ve bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayacak güçlü gizlilik özellikleriyle birlikte gelir."

Apple bu web sitesinden oldukça verim alacağını düşünüyor peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.