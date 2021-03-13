Apple Uygulamaları Kullanıcılardan Hangi Verileri Topluyor?

Apple uygulamaları, iOS kullanıcılarından hangi verileri topluyor? iOS 14.5 ile Apple'ın uygulama geliştiricilerinden izleme verilerini şeffaf bir biçimde paylaşmasını istemesinden sonra teknoloji devi kendi uygulamalarının topladığı bilgilerin listesini paylaştı.

Apple Uygulamalarının Kullanıcılardan Topladığı Bilgiler

Apple, iOS uygulama mağazası App Store'da yer alan tüm uygulamaların geliştiricilerini etkileyecek politikasını uygulamaktaki kararlılığını sürdürürken şirkete karşı tepkiler de büyüyor. Apple'ın yeni politikasına göre uygulama mağazasında bulunan tüm uygulamaların kullanıcıların verilerini toplaması ve kullanması için izin alma gereksinimi duyacak.

Uygulama geliştiricileri, Apple'ın kararından önce kullanıcı verilerini istediği gibi toplayıp kullanabiliyordu ve bunu kullanıcının izni olmadan yapabiliyordu ancak şirketin yeni uygulama izleme şeffaflığı politikası, uygulama geliştiricilerinin iOS kullanıcılarından toplayacağı tüm bilgiler için izin istemesini gerektirecek.

Şirketin politikası, iOS 14.5 piyasaya sürüldükten sonra geçerli olacak. iOS kullanıcıları, ilk iOS 14.5 güncellemesini aldıktan sonra açtığı tüm uygulamalarda veri toplama izni verip vermediğini kararlaştıracak. Yeni indirilen uygulamalarda da kullanıcılar veri toplama ve kullanmaya izin verip vermediğini belirleyecek.

Apple'ın kararı her ne kadar gizliliğine önem veren iOS kullanıcıları açısından iyi bir karar olsa da ortaya şu çıkıyor: App Store'da bulunan tüm uygulamaların izin alması gerekecekse Apple'ın cihazlarına önceden yüklediği tüm bu uygulamalar ne olacak?

Apple, kullanıcı gizliliği konusunda şeffaftır. Uygulamaların topladığı veriler hakkında aldığı karar, kullanıcı gizliliğine verilen önemi oldukça açık bir şekilde gösteriyor. Şirket, uygulamalarının kullandığı verileri kullanıcılara göstermek için web sitesinde özel bir bölüm oluşturdu. Bu bölümde hangi uygulamanın hangi verilerinizi ne amaçla kullandığını öğrenebilirsiniz.

Örnek olarak iOS uygulamalarının yer aldığı App Store'un topladığı izinleri inceleyelim. Apple'ın gizlilik sayfasında yer alan bilgilere göre App Store'un topladığı bilgiler şunlar:

İletişim bilgileri

Tanımlayıcılar

Satın alımlar

Kullanım verisi

Arama geçmişi

Kişiselleştirme

Finansal bilgiler

Kullanıcı içeriği

Konum

Bu bilgilerin ne amaçla kullandığını öğrenmek için App Store kısmının hemen yanında yer alan "See Details" bağlantısına tıkladığımızda bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını görebiliriz. Örneğin arama geçmişi, satın alımlar, kullanım verisi, kişiselleştirme gibi bilgilerin analiz için kullanılması gerektiği yazıyor. Benzer şekilde iletişim bilgilerinin, finansal bilgilerin, kullanıcı içeriğinin ve tanımlayıcın uygulamanın işlevini doğru bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olduğu aktarılıyor.

Siz de hangi uygulamanın hangi verilerinizi kullandığını öğrenmek için Apple'ın gizlilik sayfasını kontrol edebilirsiniz.