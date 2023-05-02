Apple ve Google'dan Yeni Proje: İstenmeyen Takiplere Son!

Bugün Apple ve Google, iOS ve Android platformları arasında çalışacak AirTag ve diğer eşya takip aksesuarları ile istenmeyen takibi ele alacak bir endüstri spesifikasyonu girişimini duyurdu. Bu, insanların bilgileri dışında bu cihazları takip etmek için kötüye kullanmalarını önlemeye yönelik bir başka adım olarak dikkat çekiyor.

Türünün ilk örneği olan bu yeni proje, Bluetooth konum izleme cihazlarının iOS ve Android platformlarında yetkisiz izleme tespiti ve uyarılarıyla uyumlu olmasını sağlayacak. Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security ve Pebblebee, bu özellikleri ürünlerine eklemeyi tercih etmeleri hâlinde üreticiler için en iyi uygulamaları ve talimatları sunan taslak şartnamelerini desteklediklerini ifade ettiler.

Apple ve Google'ın Projesine Diğer Markalardan da Destek Geldi

Apple'ın Algılama ve Bağlantıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ron Huang şu ifadeleri kullandı:

"Apple, AirTag'i kullanıcılara en önemli eşyalarını nerede bulacaklarını bilmenin rahatlığını yaşatmak için piyasaya sürdü, AirTag'i ve ağımı bul özelliğini, sektörde bir ilk olan istenmeyen takibi engellemek için bir dizi proaktif özellikle birlikte geliştirdik ve teknolojinin amaçlandığı gibi kullanılmasını sağlamak için iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu yeni endüstri spesifikasyonu AirTag korumalarını temel alıyor ve Google ile iş birliği sayesinde iOS ve Android'de istenmeyen takiple mücadeleye yardımcı olmak için ileriye dönük kritik bir adım atıyor."

Bu yeni proje, önde gelen bir standart geliştirme organizasyonu olan İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) aracılığıyla bir İnternet Taslağı olarak sunulmuş durumda. İlgili taraflar önümüzdeki üç ay boyunca incelemeye ve proje hakkında yorum yapmaya davet edildiler. Bu incelemelerin ardından Apple ve Google, geri bildirimleri ele almak üzere iş birliği yapacak ve 2023 yılı sonuna kadar istenmeyen takip uyarılarına yönelik yeni uygulamalarını yayınlayacak ve bu uygulama daha sonra iOS ve Android'in gelecekteki sürümlerinde desteklenecek.