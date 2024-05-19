Google’ın “Tehlikeli” Yeni Özelliği Endişelendirdi: Telefon Görüşmeleri Dinleniyor mu?

Teknoloji severler arasında yapay zeka hakkındaki tartışmalar sürerken, Google'dan bomba gibi bir gelişme geldi.

Google, yapay zeka aracılığıyla telefon görüşmelerini dinleyerek dolandırıcılık girişimlerini tespit etmeyi ve kullanıcıları muhtemel dolandırıcılık durumlarına karşı uyarılarıyla bilgilendirmeyi planlıyor.

We're testing a new feature that uses Gemini Nano to provide real-time alerts during a call if it detects conversation patterns commonly associated with scams. This protection all happens on-device so your conversation stays private to you. More to come later this year! #GoogleIO pic.twitter.com/l87wGCz62x — Made by Google (@madebygoogle) May 14, 2024

Google'ın Kişileri Dolandırıcılıklara Karşı Uyarmayı Amaçlayan Yeni Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Google, bu hafta gerçekleşen I/O etkinliğinde bir dizi yeni yapay zeka aracını duyurdu ve telefon görüşmelerinde dolandırıcılık tespiti özelliğini de tanıttı. Ancak, ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında net bir bilgi verilmedi.

Fakat şirket bu özelliğin, yakın zamanda piyasaya sürülen telefonlarda çalışmak üzere tasarlanmış yapay zeka sistemi Gemini Nano'ya dayandığını belirtti.

Google konu hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu koruma tamamen cihazda gerçekleşiyor, böylece sohbetiniz tamamen size özel kalıyor' ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili fikir sahibi olan kişiler, aramalar cihazda kalsa bile, yapay zekanın aramaları dinlemesinin potansiyel başka sorunlara yol açabileceğini belirttiler.

Surveillance Technology Oversight Project'in icra direktörü Albert Fox Cahn, NBC News'a verdiği röportajda, "Reklamverenlerin her aramayı ve tıkladığımız her URL'yi toplaması çok kolay, ancak cihazlarımızın fiilen mikrofona söylediklerimizi dinlemediği tarihsel bir gerçektir." dedi.

Son olarak, Google'da 13 yıl boyunca çalışan ve iç protestoları düzenleyen Whittaker, "'Dolandırıcılıkları' tespit etmekten; 'LGBTQ kaynaklarına erişimle yaygın olarak ilişkilendirilen', 'teknoloji çalışanlarının ifşalarıyla yaygın olarak ilişkilendirilen' veya 'üreme sağlığı arayışıyla yaygın olarak ilişkilendirilen kalıpları tespit etmeye' yönelik küçük bir adımla geçilebileceğini söyledi."

Bu gelişmeler, teknolojinin günlük hayatımıza entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olabilir fakat kullanıcı gizliliğini ve veri güvenliğini sağlama çabaları, teknoloji devlerinin yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanma biçimlerini sorgulamamıza neden oluyor. Bu durum, gelecekteki teknoloji kullanımı ve güvenliği üzerinde derin etkiler bırakabilir ve tüketicilerin teknoloji şirketlerinden daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etmesine yol açabilir.