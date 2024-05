Google’ın “Tehlikeli” Yeni Özelliği Endişelendirdi: Telefon Görüşmeleri Dinleniyor mu?

Teknoloji severler arasında yapay zeka hakkındaki tartışmalar sürerken, Google'dan bomba gibi bir gelişme geldi.

Google, yapay zeka aracılığıyla telefon görüşmelerini dinleyerek dolandırıcılık girişimlerini tespit etmeyi ve kullanıcıları muhtemel dolandırıcılık durumlarına karşı uyarılarıyla bilgilendirmeyi planlıyor.

We're testing a new feature that uses Gemini Nano to provide real-time alerts during a call if it detects conversation patterns commonly associated with scams. This protection all happens on-device so your conversation stays private to you. More to come later this year! #GoogleIO pic.twitter.com/l87wGCz62x