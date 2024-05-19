LinkedIn’den Dolandırıcılara Karşı Yeni Hamle: Artık Herkes İş İlanı Açamayacak!

Teknolojinin en önemli getirilerinden biri de iş bulma ve profesyonel ağ kurma imkanı. Bu alanda lider şirket LinkedIn, sahte iş ilanları ve işverenlerle mücadelede büyük başarı elde ettiklerini duyurdu.

Son zamanlarda dijital dolandırıcılıkla ilgili haberlerde sıkça karşılaştığımız bir konu, teknolojiyi kullanarak insanları kandırmak ve onlardan kolayca istenilen bilgileri elde etmek. Bu durum, iş arayan gençlerin LinkedIn üzerinden sömürülmesiyle de kendini gösterdi.

Linkedln Üzerinden Sahte İş İlanları Can Yakıyor?

Gençleri iş vaadiyle tuzağa düşürmek, dolandırıcıların sıkça başvurduğu bir yöntem. Sahte iş ilanlarıyla gençleri kandırarak, emeklerini sömürüyor ve çeşitli satın alımlar yaptırarak maddi kayıplar yaşamalarına neden oluyorlar.

Bu konunun üzerine giden Linkedln, sahte iş ilanları ve dolandırıcılarla mücadele etmek için yeni önlemler alıyor. İş ilanlarını yalnızca doğrulanmış profillere yönlendirmeye başladı. Özellikle yurtdışında karşılıksız çeklerle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı güvenliği artırmak için çeşitli doğrulamalar ve düzenlemeler yapıyor.

LinkedIn Ürün Yönetim Başkan Yardımcısı Oscar Rodriguez, "Son 12 ayda CLEAR, Persona ve Microsoft Entra ile iş birliğimiz sayesinde doğrulama erişimimizi genişlettik." dedi. Rodriguez, küresel çapta 800 milyon kullanıcının en az yarısının doğrulama aldığını ve iş görüntülemelerinin yarısının doğrulanmış profillerce gerçekleştirildiğini belirtti.

LinkedIn'in bu adımları, kullanıcıların daha güvenli ve güvenilir bir platformda iş aramalarını sağlamak için atılmış önemli bir adımdır. Geliştirilen yeni doğrulama yöntemleri sayesinde, sahte ilanlar ve dolandırıcı hesaplarla mücadele daha etkin hale gelmiştir.

Bu yenilikler, iş arayanlar için güvenli bir ortam yaratırken, profesyonel ağların güvenilirliğini artırmaktadır. LinkedIn, kullanıcılarını koruma konusundaki kararlılığını sürdürerek, iş dünyasında güvenli ve şeffaf bir iletişim platformu olma hedefini güçlendirmektedir.