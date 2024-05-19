Google, iPad ve Pixel Tablet Takası Fırsatına Son Verdi: Peki Ama Neden?

Birkaç hafta önce ortaya çıkan bir haber, Google'ın, 2018'in altıncı nesil iPad'inden daha eski olmayan iPad sahiplerine özel bir fırsat sunarak, cihazlarını 399 ABD doları değerinde takas etmelerine izin verdiğini ortaya koydu.

Bu, 128 GB'lık docksuz Pixel Tablet'in fiyatı olacak demek. Yani, altıncı nesil veya daha yeni bir iPad'i Google'a teslim ederek ücretsiz bir Pixel Tablet elde edeceksiniz.

Fakat olaylar istenildiği gibi gitmeyince Google, çok popüler olduğu için iPad için ücretsiz Pixel Tablet takas anlaşmasını geri çekti.

Google, Pixel Tablet Takas Anlaşmasını Neden Geri Çekti?

Google, 256 GB'lık model veya dock'lu Pixel Tablet için tercih yapmak isteyenlere belirli iPad modellerini takas ederek 399 ABD doları indirim sunuyordu.

Başlangıçta, anlaşmanın 20 Mayıs'a kadar devam etmesi gerekiyordu, ancak Pixel Tablet alıcıları, eBay ve diğer çevrimiçi mağazalardan son derece düşük fiyatlarla altıncı nesil iPad'ler satın alarak ardından Google'a göndermeye başladılar. Bu, Google'ın ücretsiz bir Pixel Tablet karşılığında önerilen takas programını hızla iptal etmesine neden oldu.

Bir Reddit kullanıcısı, tablet takas fiyat dengesizliğini, ne kadar düşük maliyetle bir iPad satın aldığını belirterek açıkladı. "Tam olarak 99 dolara bir iPad aldım." dedi. Forbes'a göre, çevrimiçi platformlarda "Swappa" ve "eBay" gibi aramalar, "altıncı nesil iPad" aramalarında hızla artış gösterdi.

Google, teklifine ilgi gösteren tüketicilerden gelen eski iPad'lerle dolup taşıdı ve aslında, ilk başta 20 Mayıs'ta sona erecek olan anlaşmayı beklenenden önce geri çekti. Bu adımı atarken, Google, 2018'deki altıncı nesil iPad'in takas değerini 399 dolardan 75 dolara düşürdü.

Bazı Reddit kullanıcıları, eski iPad'lerini Pixel Tablet ile takas etme fırsatının bu kadar çabuk sona ermesiyle, Google'ın şartlarını yerine getiremeyeceğinden endişe ediyordu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, "Google, Pixel Tablet satın alanlar için orijinal takas fiyatını koruyacaktır," dedi. Yani, anlaşmayı yapmadan önce taahhüt ettiğiniz sürece, ücretsiz Pixel Tabletinizi almak için hala umut var.