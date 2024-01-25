Apple ve Tesla Bekleneni Karşılamadı: Zirvenin Yeni Sahipleri Belli Oldu!

2023, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla için oldukça başarılı bir yıl olarak kaydedildi. Ancak, Barron's dergisine konuşan yatırım uzmanları, 2024 için farklı bir "Muhteşem Yedili" beklentisine işaret ediyor.

Uzmanlara tavsiyelerine göre, geçen yılın popüler tanımlamalarından biri olan Muhteşem Yedili'nin şu anki durumu portföy açısından anlamlı değil. Çünkü sadece bilgi teknolojileri, iletişim ve tüketim ürünlerine odaklanmış durumda.

Bu tavsiyelerin daha çeşitli bir Muhteşem Yedili'nin zamanının geldiğini belirtiyor, bu da finans ve sağlık sektörlerinden isimlerin eklenmesi ve teknoloji ile iletişim hizmetlerinin azaltılması anlamına geliyor.

Barron's dergisinin düzenlediği toplantıda, yatırım uzmanları 2024'ün olası muhteşem yedili adaylarını tartıştı. Özetle, finans ve sağlık sektörlerinden isimlerin bu listeye eklenmesi ve teknoloji ile iletişim hizmetlerinin azaltılması, daha istikrarlı bir performans sergilemenin beklendiğini belirtiyorlar.

Önerileri şu şekilde: 2023'ün kadrosundan Alphabet, Amazon, Microsoft ve Nvidia aynı kalırken, Apple, Meta ve Tesla'nın yerine Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group ve Visa gelmeli.

2023'ün 'Muhteşem Yedili'si

Alphabet

Amazon

Apple

Meta

Microsoft

Nvidia

Tesla

2024'ün olası 'Muhteşem Yedili'si

Alphabet

Amazon

Berkshire Hathaway

Microsoft

Nvidia

UnitedHealth Group

Visa

Tesla, 2022'deki düşüşün ardından 2023'te toparlandı, ancak hisse başına kazanç düştü. 2024 için benzer bir performans bekleniyor. Şu anda hisse senetleri 2024 tahminlerinin 62 katı gibi yüksek bir fiyatla işlem görüyor. Ayrıca, 2023'te Çinli BYD'ye en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını kaptırması belirleyici bir faktör.

Bu yılın yeni "Muhteşem Yedili" adayları belirlendi. Listede, büyüklük odaklı ancak daha fazla sektörde çeşitlilik sağlanmış gibi görünüyor. İşte yeni listedeki şirketler ve uzman yorumları:

Microsoft: 2,79 trilyon dolar

Microsoft, Apple ile birlikte ABD'nin en büyük şirketi olma yolunda ilerliyor. Yapay zeka liderliğinden faydalanarak büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Azure bulut bilişim segmenti ve 365 Copilot yapay zekâ asistanı, şirketin büyümesine katkı sağlayabilir.

Alphabet: 1,77 trilyon dolar

Alphabet, Google Cloud'un büyümesi ve siyasi reklamların artması gibi faktörlerle güçlü bir performans sergilemeye çalışacak. 2024 kazanç tahminlerinin 20 katında işlem görmesi, uzmanlara göre cazip kılıyor.

Amazon.com: 1,56 trilyon dolar

Amazon, e-ticaret tarafındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Yapay zekâ geliri ve serbest nakit akışındaki artış, Amazon'un cazibesini artırıyor.

Nvidia: 1,31 trilyon dolar

Nvidia, grafik işleme birimlerine olan talepteki artış ve yazılım programlama ekosistemi CUDA'nın etkisiyle güçlü bir büyüme sürecinde. Uzmanlar, şirketin hâlâ uygun fiyatlı olduğunu düşünüyor.

Berkshire Hathaway: 799 milyar dolar

Berkshire Hathaway, çeşitlendirici bir katkı sağlamak amacıyla piyasa değeri bakımından devasa bir şirket. Warren Buffett yönetimindeki holding, geniş bir yatırım yelpazesine sahip.

Visa: 529 milyar dolar

Visa, kâr marjları ve ödeme işlemlerindeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Beklenen kazançların 26 katından düşük fiyatla işlem görmesi, şirketi cazip kılıyor.

UnitedHealth Group: 498 milyar dolar

UnitedHealth Group, sağlık sektöründeki güçlü pozisyonu ve öngörülen yüzde 12'lik hisse başına kazanç artışıyla listede yer alıyor.

Uzmanlar, bu şirketlerin çeşitli sektörlerdeki güçlü performanslarıyla "Muhteşem Yedili"nin başarılı bir yıl geçirebileceğini öne sürüyor.