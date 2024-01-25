Apple ve Tesla Bekleneni Karşılamadı: Zirvenin Yeni Sahipleri Belli Oldu!
2023'te Apple ve Tesla gibi öncü şirketlerin başarısının ardından, finans uzmanları gözlerini yeni lider şirketlere çeviriyor. İşte detaylar!
2023, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla için oldukça başarılı bir yıl olarak kaydedildi. Ancak, Barron's dergisine konuşan yatırım uzmanları, 2024 için farklı bir "Muhteşem Yedili" beklentisine işaret ediyor.
Uzmanlara tavsiyelerine göre, geçen yılın popüler tanımlamalarından biri olan Muhteşem Yedili'nin şu anki durumu portföy açısından anlamlı değil. Çünkü sadece bilgi teknolojileri, iletişim ve tüketim ürünlerine odaklanmış durumda.
Bu tavsiyelerin daha çeşitli bir Muhteşem Yedili'nin zamanının geldiğini belirtiyor, bu da finans ve sağlık sektörlerinden isimlerin eklenmesi ve teknoloji ile iletişim hizmetlerinin azaltılması anlamına geliyor.
Barron's dergisinin düzenlediği toplantıda, yatırım uzmanları 2024'ün olası muhteşem yedili adaylarını tartıştı. Özetle, finans ve sağlık sektörlerinden isimlerin bu listeye eklenmesi ve teknoloji ile iletişim hizmetlerinin azaltılması, daha istikrarlı bir performans sergilemenin beklendiğini belirtiyorlar.
Önerileri şu şekilde: 2023'ün kadrosundan Alphabet, Amazon, Microsoft ve Nvidia aynı kalırken, Apple, Meta ve Tesla'nın yerine Berkshire Hathaway, UnitedHealth Group ve Visa gelmeli.
2023'ün 'Muhteşem Yedili'si
- Alphabet
- Amazon
- Apple
- Meta
- Microsoft
- Nvidia
- Tesla
2024'ün olası 'Muhteşem Yedili'si
- Alphabet
- Amazon
- Berkshire Hathaway
- Microsoft
- Nvidia
- UnitedHealth Group
- Visa
Tesla, 2022'deki düşüşün ardından 2023'te toparlandı, ancak hisse başına kazanç düştü. 2024 için benzer bir performans bekleniyor. Şu anda hisse senetleri 2024 tahminlerinin 62 katı gibi yüksek bir fiyatla işlem görüyor. Ayrıca, 2023'te Çinli BYD'ye en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını kaptırması belirleyici bir faktör.
Bu yılın yeni "Muhteşem Yedili" adayları belirlendi. Listede, büyüklük odaklı ancak daha fazla sektörde çeşitlilik sağlanmış gibi görünüyor. İşte yeni listedeki şirketler ve uzman yorumları:
Microsoft: 2,79 trilyon dolar
Microsoft, Apple ile birlikte ABD'nin en büyük şirketi olma yolunda ilerliyor. Yapay zeka liderliğinden faydalanarak büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Azure bulut bilişim segmenti ve 365 Copilot yapay zekâ asistanı, şirketin büyümesine katkı sağlayabilir.
Alphabet: 1,77 trilyon dolar
Alphabet, Google Cloud'un büyümesi ve siyasi reklamların artması gibi faktörlerle güçlü bir performans sergilemeye çalışacak. 2024 kazanç tahminlerinin 20 katında işlem görmesi, uzmanlara göre cazip kılıyor.
Amazon.com: 1,56 trilyon dolar
Amazon, e-ticaret tarafındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Yapay zekâ geliri ve serbest nakit akışındaki artış, Amazon'un cazibesini artırıyor.
Nvidia: 1,31 trilyon dolar
Nvidia, grafik işleme birimlerine olan talepteki artış ve yazılım programlama ekosistemi CUDA'nın etkisiyle güçlü bir büyüme sürecinde. Uzmanlar, şirketin hâlâ uygun fiyatlı olduğunu düşünüyor.
Berkshire Hathaway: 799 milyar dolar
Berkshire Hathaway, çeşitlendirici bir katkı sağlamak amacıyla piyasa değeri bakımından devasa bir şirket. Warren Buffett yönetimindeki holding, geniş bir yatırım yelpazesine sahip.
Visa: 529 milyar dolar
Visa, kâr marjları ve ödeme işlemlerindeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Beklenen kazançların 26 katından düşük fiyatla işlem görmesi, şirketi cazip kılıyor.
UnitedHealth Group: 498 milyar dolar
UnitedHealth Group, sağlık sektöründeki güçlü pozisyonu ve öngörülen yüzde 12'lik hisse başına kazanç artışıyla listede yer alıyor.
Warren Buffett’ten Yatırım Tavsiyeleri
Warren Buffett’in yatırım tavsiyeleri neler? Yatırım yapmaya yeni başlayan kişiler için Buffett’in altın değerindeki tavsiyelerini sıraladık.
Uzmanlar, bu şirketlerin çeşitli sektörlerdeki güçlü performanslarıyla "Muhteşem Yedili"nin başarılı bir yıl geçirebileceğini öne sürüyor.
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