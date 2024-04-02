Apple, "Vintage" Cihazları Arasına Yenilerini Ekledi: Hangi Cihazlardan Destek Kesildi?

Apple, belirli aralıklarla bazı iPhone ve iPad modellerini eski ve modası geçmiş ürünler listesine ekliyor. Bugün de bu listeye iki yeni isim eklendi. Bir iPhone modeli artık tamamen "eski" kategorisinde sergilenirken bir iPad modeli de "vintage" kategorisine dahil oldu.

Bir zamanların en sevilen ve tercih edilen iPhone 6 serisindeki Plus modeli artık dünya genelinde "modası geçmiş" bir cihaz olarak tanımlanıyor. Bu durum da Apple Store ve Apple Yetkili Servislerin artık bu cihaz için onarım ve donanım hizmeti sunmayacağı anlamına geliyor.

iPhone 6 Plus "Eski" iPad Mini 4 "Vintage" Oldu

Apple, normalde en son satılmak üzere dağıtıldıktan sonra üzerinden 7 yıl geçtikten sonra o ürünü için "modası geçmiş" olarak değerlendirmeye başlıyor. iPhone 6 ve 6 Plus modelleri 2014 yılında piyasaya sürüldü ve 2 sene sonra Plus modelin satışları tamamen durdu.

iPhone 6 ise birkaç sene daha belirli ülkelerde satılmaya devam ettiği için henüz vintage veya eski olarak nitelendirilemiyor. Yazılım açısından da her iki model için en son 2019 yılında iOS 13 geldi ve sonrasında güncelleme desteği bu cihazlar için kesildi.

iPad modelleri arasında da artık 4. nesil iPad mini "vintage" olarak değerlendiriliyor. iPad Mini 4 sahibi olan kişiler Apple Store ve Apple Yetkili Servislerinde eğer parça bulunuyorsa cihazları için onarım desteğini iki sene daha alabilecekler.

Şirket ek olarak iPhone 8 ve 8 Plus modellerini de vintage ürünler arasında ekledi. Ancak bu modellerin sadece kırmızı rengi vintage kategorisinde. Diğer renkler daha uzun süre satışına devam edildiği için henüz bu listeye dahil olmadı.