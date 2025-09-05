Apple Vision Pro 2 Neler Sunacak? İşte Yeni Renk Seçeneği!

Apple sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu Haziran 2023’te tanıttı ve Şubat 2024’te piyasaya sürdü. 2025'in sona ermesine birkaç ay kalırken Apple Vision Pro'nun durumu iç açıcı değil. Binlerce dolar ödeyerek cihazı satın alan birçok kullanıcı elinden çıkardı. Apple düşük talep nedeniyle üretimi durdurdu ve gözler Vision Pro 2'ye çevrildi.

3499 dolar fiyat etiketine sahip olan gözlüğün daha uygun fiyatlı, hafif ve geliştirilmiş versiyonu beklenirken, ortaya çıkan sızıntılar kısa vadede büyük bir değişimin olmayacağını iddia ediyor.

Apple Vision Pro 2'nun popüler olabilmesi için ideal senaryo: iPad’den iPad 2’ye geçişte olduğu gibi hem iç donanımda hem de tasarımda büyük bir sıçrama yapılması olurdu. Ancak görünen o ki ikinci nesil Vision Pro, tasarım açısından Apple Watch Ultra’dan Ultra 2’ye geçişe benzer bir yol izleyecek.

En büyük iyileştirmelerden birisi işlemci değişikliği olacak. Apple’ın M2’yi M4 ya da yakında duyurulması beklenen M5 ile değiştirmesi bekleniyor. Vision Pro, M2 yeni çıkmışken tanıtılmıştı ama ürün piyasaya sürüldüğünde Apple zaten diğer cihazlarda M3’e geçmişti.

Apple Vision Pro 2 Neler Sunacak?

Tasarım değişikliği söylentileri bugüne kadar daha çok, mevcut çift kafa bandının yerine konforu artıracak tek bir bant kullanılmasına odaklanmıştı. Fakat bugün Mark Gurman’ın iPhone 17 etkinlik önizlemesine eklediği bilgiler arasında dikkat çekici bir ihtimal bulunuyor.

Gurman yakın dönemde tanıtılacak yeni Apple ürünlerinden bahsettiği kısımda Vision Pro için şunları söylüyor;

Apple, Şubat 2024’te piyasaya sürdüğü, tartışmalı ve satışları yavaş giden karma gerçeklik başlığı Vision Pro için ilk donanım güncellemesini hazırlıyor. Ancak bu güncelleme çok da heyecan verici olmayacak: M2 yongası daha yeni bir yongayla (hem M4 hem M5 test edildi) değiştiriliyor. Ayrıca uzay siyahı bir versiyon da gündemde. Şirket önümüzdeki iki yıl içinde çok daha hafif ve ucuz bir modelin yanı sıra akıllı gözlükler de çıkarmayı planlıyor.

Bu tasarım açısından Apple Watch Ultra 2’de izlenilen stratejiye benziyor. İlk Apple Watch Ultra açık renkte çıkmıştı, Ultra 2 de aynı şekilde. Ancak bir yıl sonra siyah renk seçeneği eklenerek tasarım tazelendi.

Eğer Apple, Vision Pro 2’yi uzay siyahı ile piyasaya sürerse, bu 3499 dolarlık başlangıç fiyatı ya da cihazın genel pratikliği konusundaki düşünceleri değiştirmeyecek. Ama kesinlikle şık görünecek. Üstelik çoğu değişiklik iç donanımda kalacaksa, uzay siyahı versiyon yeni modeli ayırt etmenin en net işareti olabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple Vision Pro’nun uzay siyahı bir versiyonunu tercih eder miydiniz?