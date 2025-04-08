Apple Vision Pro 2 İçin Kritik Gelişme! Şirket Çoktan Harekete Geçmiş

Apple, 2023 yılında düzenlediği WWDC etkinliğinde ilk nesil Vision Pro modelini sahneye çıkardı ve teknoloji dünyasında adeta yeni bir çağın kapılarını araladı. Karma gerçeklik pazarına iddialı bir giriş yapan bu yenilikçi cihaz, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle büyük ilgi toplarken, yüksek fiyat etiketiyle eleştiri oklarını da üzerine çekti.

Şimdi tüm gözler merakla beklenen Vision Pro 2 modeline çevrilmiş durumda. Söz konusu cihazla ilgili şimdiye kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce gelen bir söylenti ise dikkat çekmeyi başardı.

Apple Vision Pro 2 İçin Geri Sayım

Apple ile ilgili güvenilir bir kaynaktan gelen rapora göre Apple, yeni Vision Pro için tüm çalışmaları tamamladı ve şirket, cihaz parçalarını seri üretime soktu. Bir yıl içinde satışa sunulacağı iddia edilen cihaz, muhtemelen Vision Pro 2 olarak adlandırılacak.

Kaynağa göre şirket, tanıtım için önümüzdeki yılın Nisan ayını planlıyor. Bundan birkaç ay önce veya sonra da olabilir. Tabii tüm bunların bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Nitekim seri üretim söylentisi, Ming-Chi Kuo gibi Apple ile ilgili güvenilir kaynakların iddialarıyla da çelişiyor. Bu yüzden kesin gözüyle bakmamakta fayda var.

M5 işlemciden güç alması beklenen Apple Vision Pro 2'nin karma gerçeklik pazarında ne kadar dikkat çekeceğini hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.