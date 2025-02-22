Apple Vision Pro Büyük Güncellemesini Nihayet Alıyor

Apple, Intelligence özelliklerini Nisan ayında Vision Pro'ya getirerek mekansal bilişim deneyimini en üst seviyeye çıkarmak istiyor.

visionOS 2.4 güncellemesiyle gelen bu yapay zeka destekli özellikleri; kullanıcıların metinleri düzenleyip yeniden yazmasından tutun, özel görseller oluşturmasına ve gelişmiş yanıtlar vermesine kadar yenilik sunacak.

İlk etapta ABD İngilizcesi desteğiyle beta olarak sunulacak olan bu özellikler, ilerleyen aylarda daha fazla dil seçeneğiyle genişletilecek.

Vision Pro Apple Intelligence Güncellemesi

Yeni güncellemeyle beraber Writing Tools adı verilen yazım araçları Vision Pro'ya entegre edilecek. Özellik sayesinde gramer hatalarını düzeltebilecek, metinleri kolayca yeniden yazabilecek ve özetlemeler elde edebileceksiniz.

OpenAI'ın yapay zeka botu ChatGPT'nin desteği sayesinde böyle içerikler oluşturabilecek. Bunun yanı sıra Image Playground özelliğiyle çeşitli temalar ve objeler kullanarak eğlenceli görseller oluşturulacak.

Apple'ın yeni yapay zeka destekli araçları Mail ve Mesajlar uygulamaları da yine ChatGPT'nin desteği sayesinde akıllı yanıtlar sunarak iletişimi hızlandıracak.

Sanatçılar İçin Spatial Gallery

Apple'ın mekansal medya deneyimini geliştirmeyi amaçladığı Spatial Gallery uygulaması da güncellemeyle görücüye çıkıyor. Sanatçılar, fotoğrafçılar ve film yapımcılarının seçilmiş 3D fotoğraf ve videolarını içerecek olan uygulamada kullanıcılar Cirque du Soleil, Red Bull ve Porsche gibi markaların sunduğu özel içeriklere erişim sağlayacak.

visionOS 2.4 güncellemesiyle gelen bir diğer yenilik ise Apple Vision Pro uygulamasının artık iPhone'da kullanılabilecek olması. Vision Pro sahipleri, iPhone üzerinden uygulamalar ve oyunları indirebilecek, yeni içerikler keşfedebilecek ve cihazlarıyla ilgili bilgilere hızla ulaşabilecek.

Diğer özellikler şöyle: