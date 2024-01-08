Apple Vision Pro'nun Satış Tarihi Belli Oldu!

Apple, merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı Vision Pro'nun çıkış tarihini ve fiyatını resmi olarak duyurdu. 2 Şubat'ta Amerika'da satışa sunulacak olan Apple Vision Pro'nun ön siparişleri ise 19 Ocak'ta başlayacak.

Bu özel sanal gerçeklik (VR) gözlüğü, etkileyici özellikleri ve M2 çipi ile dikkat çekiyor. 4K ekranlara sahip olan Vision Pro, başlık üzerinde yer alan anahtar aracılığıyla artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında geçiş yapma imkanı sunuyor.

Apple'ın yeni R1 çipi ve M2 çipi ile donatılan başlık, göz, kafa ve el takibini destekleyerek kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunuyor.

Fiyatı 3499 dolar olarak açıklanan Apple Vision Pro, FaceTime, Fotoğraflar, Filmler gibi bilinen uygulamalarla etkileşim kurma özelliği ile öne çıkıyor. Ayrıca, başlığın iPhone 15 Pro ile kaydedilen videoları izleme özelliği de dikkat çeken detaylar arasında.

Apple, Vision Pro'nun çalıştığı yeni işletim sistemi olan VisionOS ile birlikte, geliştiricilerin herhangi bir ek çalışma yapmadan çoğu iPhone ve iPad uygulaması ile uyumlu olduğunu belirtti. Ancak, bu özel VR başlığı şu an için sadece Amerika'da satışa sunulacak.