Apple Vision Pro İlk Defa Bir Hastanede, Ameliyat Esnasında Kullanıldı!

İngiltere'deki özel Cromwell Hastanesi'nde dünyada bir ilk gerçekleşti. 3.500 dolar değerindeki Apple Vision Pro, ilk kez bir ameliyat esnasında operasyonun gerçekleştirilmesinde yardımcı olması amacıyla kullanıldı.

Londra'daki hastanede bir ekip, erkek hastanın omurga ameliyatındayken Vision Pro'yı kullandı. Sanal gerçeklik gözlüğünün kullanılma amacı ekip tarafından, ameliyat sürecinde hemşireye yardımcı olması ve ameliyatın gidişatını kolaylaştırması için olduğu söylendi.

Apple Vision Pro ile Ameliyata Girildi

Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah ile birlikte bir ameliyathane hemşiresi, hem hazırlık hem prosedür takibi hem de ameliyat için doğru araçları seçmeye yardımcı olması için Vision Pro'yu kullandı.

Sanal gerçeklik gözlüğü, ameliyat sırasında hastanın hayati bilgilerini gösteren ekranlarla süreci daha kolay ve hızlı takip edebilmelerine imkan tanıdı. Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen bu operasyon, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın benimsenmesi ve kullanılması çağrısından sonra gerçekleşti.

Temelde oyun oynamak ve film izlemek için kullanılan cihazın bir ameliyatta kullanılmış olması riskli gibi görünse de İngiltere'deki hastanede gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Konuyla ilgili de hem hemşirelerden ben de cerrahlardan önemli açıklamalar geldi.

Ameliyathane hemşiseri Suvi Vergo: "İnsan hatasını ve tahminleri ortadan kaldırıyor. Bu da ameliyatta size güven veriyor." diyor. Yapay zekanın ameliyatın her noktasını not etmesinin önemine vurgu yapılırken öte yandan ilerde daha iyi sonuçlar elde edilebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Vision Pro'nun daha önce hiç ameliyata girmemiş bir hemşirenin bile on yıllık deneyimliymiş gibi performans sergilemesini sağlayabileceği gibi ciddi iddialarda bulunuldu.