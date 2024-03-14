Apple Vision Pro'ya 12 Yeni Dil Desteği Geliyor: Hangi Ülkelerde Piyasaya Sürülebilecek?

Apple'ın Vision Pro'su çıktığı günden beri büyük bir ilgi görüyor. İlk aşamada sadece ABD'de satılan ve satışına devam edilen cihaz, farklı kullanım alanlarıyla da birçok kez gündeme geldi.

Gelecekte diğer ülkelerde de satılacağı işareti verilmiş olsa da bugüne kadar bu konuda herhangi bir yeni bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise MacRumors'un haberine göre Vision Pro'daki sanal klavyeye 12 farklı dil desteği gelecek.

Şu an sadece İngilizce (ABD) ve emoji desteği bulunan cihaza yeni dil desteği gelmesi daha fazla kullanıcıya erişebilmesini sağlayabilir. Bu da Vision Pro'nun yakın zamanda farklı ülkelerin pazarına da girebilme ihtimalini artırıyor.

Vision Pro Klavyesine Gelecek Diller

Apple Vision Pro'nun ABD dışındaki ülkelerde de satışa çıkarılabilmesi için dil desteği alması gerekiyordu. MacRumors'un kodlardan keşfettiği eklenecek dillerin şu şekilde olacağı düşünülüyor:

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Japonya)

İngilizce (Singapur)

İngilizce (İngiltere)

Kantonca

Çince

Fransızca (Fransa)

Fransızca (Kanada)

Japonca

Almanca

Korece

Bu 12 farklı dil eklemesiyle birlikte Apple'ın Vision Pro'yu piyasaya sürmesi beklenen ülkeler de Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık (İngiltere), Japonya, Singapur, Çin ve Güney Kore olarak ön görülüyor. Bu ülkeler arasına Hong Kong ve Tayvan bölgelerinin de ayrıca eklenebileceği düşünülüyor.