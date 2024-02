Kullanıcılar Apple Vision Pro'yu İade Etmeye Başladı: Peki Ama Neden?

Çıktığı günden beri dillerden ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Apple Vision Pro, şu an için hala ABD'de satışta. Ön siparişle satın alınmaya başlandığı bildirilen ürün için şimdiden tüketicilerin şikayetleri artış göstermeye başladı.

Vision Pro alan kişiler, cihazlarını iade etmeye başladıklarını belirtti. İadelerin arkasında ise tek bir neden değil, birkaç farklı şikayet olması dikkat çekiyor.

Birden bire gündeme bomba gibi düşen ve birçok farklı videosunu gördüğümüz Vision Pro iadelerinin en büyük nedeni kullanıcıya konforlu gelmemesi. İade eden ve mevcut olarak kullanmaya devam eden kişiler cihazın ağır olduğunu ve ağırlığın tamamının ön tarafta toplandığını belirtiyor.

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.



Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though.