Kullanıcılar Apple Vision Pro'yu İade Etmeye Başladı: Peki Ama Neden?

Çıktığı günden beri dillerden ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Apple Vision Pro, şu an için hala ABD'de satışta. Ön siparişle satın alınmaya başlandığı bildirilen ürün için şimdiden tüketicilerin şikayetleri artış göstermeye başladı.

Vision Pro alan kişiler, cihazlarını iade etmeye başladıklarını belirtti. İadelerin arkasında ise tek bir neden değil, birkaç farklı şikayet olması dikkat çekiyor.

Yüzlerce İade Söz Konusu

Birden bire gündeme bomba gibi düşen ve birçok farklı videosunu gördüğümüz Vision Pro iadelerinin en büyük nedeni kullanıcıya konforlu gelmemesi. İade eden ve mevcut olarak kullanmaya devam eden kişiler cihazın ağır olduğunu ve ağırlığın tamamının ön tarafta toplandığını belirtiyor.

Can’t wait to return the Vision Pro, probably the most mind blowing piece of tech I’ve ever tried.



Can’t deal with these headaches after 10 minutes of use though. — Rjey (@RjeyTech) February 14, 2024

650 gram ağırlığında olan ürün için insanlar, başlığı taktıktan sonra belirli bir zaman geçince baş ve boyun ağrısı yaşattığını söylemeye başladı. Bazı kullanıcılar ise göz rahatsızlıklarına neden olduğunu iddia etmeye başladı.

The Verge ürün müdürü Parker Ortolan, Apple Vision Pro'nun gözde bir kan damarının patlamasına yol açtığını düşünüyor. Aslında bu sadece Vision Pro'ya özel bir risk değil, yıllarıdr VR ve AR başlığı kullanan kişilerin yaşadığı önemli bir sorun.

Başlangıç fiyatı 3.500 dolar olan ve konfigürasyona bağlı olarak 4.800 dolara kadar çıkan Vision Pro, her ülkede pahalı ve insanlar bu para karşılığında herhangi bir sorun veya sağlık sorunu yaşamak istemediklerini dile getiriyor. Tüm bu sağlık sorunlarının yanı sıra yeterince içerik barındırmadığı ve üretkenlik alanında da sorunlar yaşandığı şikayetler arasında.