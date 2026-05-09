90W Hızlı Şarja Sahip Android Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo S60'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo S60'ın özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

vivo S60'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8s serisine ait bir işlemci

Snapdragon 8s serisine ait bir işlemci Batarya: 7.000 mAh civarında

7.000 mAh civarında Hızlı Şarj: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 8s serisine ait bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Snapdragon 8s Gen 4 olabilir. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi daha önce Nothing Phone (3), POCO F7 ve OnePlus Nord 6 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

S60'nın ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

5000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

vivo S60'ın Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7.000 mAh civarında batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo S60 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S60'ın 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo S50, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S50 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S60'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.695 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek şarj hızı sayesinde ise telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştıracağını söyleyebilirim. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise oyun oynamayı ve film izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.