Apple Vision Pro İki Yeni Ülkede Daha Satışa Sunuldu: Sırada Türkiye Mi Var?

2023 yazında tanıtılan ve bu yılın ocak ayında ilk kez piyasaya sürülen Apple Vision Pro, dünyaya açılmaya devam ediyor. Yeni sanal gerçeklik başlığı son olarak iki yeni ülkede daha satışa sunularak, raflardaki yerini aldığı ülke sayısını 12'ye çıkardı.

Apple, Vision Pro'nun Satışa Sunulduğu Ülke Sayısını 12'ye Çıkardı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk sanal gerçeklik ürünü Apple Vision Pro'yu dünyanın farklı yerlerinde piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, yeni cihazını son olarak Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de satışa sunularak, aktif olarak mağazalarda bulunduğu ülke sayısını 12'ye çıkardı.

Geçtiğimiz yaz düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde Apple Vision Pro'nun ABD'den sonra farklı ülkelerde de piyasaya sürüleceğini ilan eden Apple, açıklamasının hemen ardından yeni sanal gerçeklik cihazını Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'da satışa sunmuştu. Yeni Vision Pro, kısa bir süre önce Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşarak toplamda 12 ülkede satışa çıktı. Bunlar:

ABD

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Güney Kore

Birleşik Arap Emirlikleri

Cihazın piyasaya sürülmesini uzun bir süredir beklenen Türkiye hakkında ise henüz net bilgi yok. Analistler, Vision Pro'nun Apple ürünlerinin oldukça ilgi gördüğü Türkiye pazarına da ayak basacağını öne sürüyor. Öte yandan ne zaman satışa çıkacağı konusu hala belirsizliğini sürüyor.

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