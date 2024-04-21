Vision Pro, Ameliyatlara Dahil Olmaya Devam Ediyor: Bakın Bu Sefer Nasıl Kullanıldı?

Apple Vision Pro'un piyasaya sürülmesinden bu yana, cerrahların ameliyatlar sırasında bu ürünü kullandıklarına dair bazı örnekler görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Brezilya'da bir ortopedi doktoru, rotator manşet yırtığı olan bir hastaya müdahale etmek için Vision Pro kullandı.

Rotator manşet yırtığı, zamanla tendon dokusunun ilerleyici aşınması ve yıpranması nedeniyle sıklıkla meydana gelen bir yaralanmadır.

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Omuz artroskopisi ameliyatı, doktor Bruno Gobbato tarafından Brezilya'daki Jaraguá Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Gobbato, rotator manşet yırtığı olan bir hastayı tedavi etmek için yapılan işlem sırasında kendisine yardımcı olmak için Apple Vision Pro'yu kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

''Omuz artroskopisi cerrahisi, eklemin içine yerleştirilen bir kamera kullanır ve cerrahlar bunu doğrudan bir ekrana bakarak gerçekleştirirler. Bu cihazla, yüksek çözünürlüklü bir film ekranı boyutunda görüntüyü, hastanın muayene sonuçlarını ve 3 boyutlu modellerini gerçek zamanlı olarak görebildim.''

Gobbato, Apple Vision Pro'daki kameraların dinamik aralığını övdü. Ona göre, cerrahi sırasında Apple Vision Pro'yu kullanmanın risklerinden biri, ameliyat odalarında kullanılan parlak ışıkların ameliyatın yapılacak tam noktayı aydınlatmak için kullanılması. Bu durum, spot ışığın etrafındaki her şeyin çok karanlık hale gelmesine neden olabiliyor.

Ayrıca Vision Pro ile notlarını, hasta röntgenlerini ve canlı kamerayı aynı anda kolayca görebildiğini gösteren bir videoyu YouTube'da paylaştı. Birkaç yıl önce aynı doktor, ameliyat sırasında Microsoft HoloLens kullanmıştı.

Geçen ay Apple, Vision Pro uygulamasının robot destekli diz ve kalça cerrahisinde nasıl kullanılabileceğini detaylandırdı. Bir İngiliz beyin cerrahı daha sonra, omurilik cerrahisi sırasında kullanıldıktan sonra Vision Pro'yu "oyun değiştirici" olarak övdü.

Apple Vision Pro şu anda yalnızca ABD'de kullanılabiliyor ve fiyatları 3.499 dolardan başlıyor. Apple'ın bu kulaklığı yıl sonuna kadar daha fazla ülkede piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.