Apple Vision Pro Diğer Ülkelere Nihayet Geliyor: İlk Onaylanan Ülke Belli Oldu!
12 yeni dil desteği alarak farklı ülkelerde de satışa çıkacağı söylenen Apple Vision Pro'nun ABD dışındaki ilk durağı belli oldu. İşte detaylar!
Apple Vision Pro'nun geçtiğimiz haftalarda ABD dışında da satılmaya başlanacağı duyurulmuştu. 12 farklı dil desteği alacağı söylenen sanal gerçeklik gözlüğünün ilk hangi ülkeye geleceği de resmiyet kazanmış oldu.
Şu an sadece ABD'de bulunan cihaz için şirket, önümüzdeki aylarda, 2024 sonuna kadar diğer ülkelere de geleceğini söylemişti. Apple CEO'su Tim Cook da 12 ülkeden birinin Çin olduğunu ve bu yıl içerisinde Çin pazarındaki satışların başlayacağını doğruladı.
Apple Vision Pro Çin'e Geliyor
Apple Vision Pro'nun 12 farklı dil desteği alarak o ülkelerde satışa çıkacağına dair iddialar geçtiğimiz günlerde gelmeye başlamıştı. Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Japonya, Almanya ve Güney Kore de listedeki ülkeler arasındaydı.
Listede yer alan bir diğer ülke ise Çin'di. Bu iddialar arasındaki ülkeler için Tim Cook, onay vermeye başladı. Hafta sonu Çin Kalkınma Forumu'nda konuşma yapan CEO, ülkeye Apple Vision Pro geleceğini doğruladı. Ancak lansman tarihi ve fiyatlara dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Uygun Fiyatlı Apple Vision Pro Alternatifleri
Teknoloji devi Apple'ın son lansmanı olan Apple Vision Pro, şıklığı, gücü ve inovatif özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak, yüksek fiyat etiketi birçok kullanıcı için ulaşılmaz olabiliyor.
Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Haziran'da gerçekleşecek WWDC etkinliği öncesinde cihazın ABD dışındaki pazarlardan birçoğuna gelebileceğini söyledi. Çin dışında gelmesi yüksek ihtimal olan dil destekleri ve ülkeler şu şekilde:
- İngilizce (Avustralya)
- İngilizce (Kanada)
- İngilizce (Japonya)
- İngilizce (Singapur)
- İngilizce (İngiltere)
- Kantonca
- Fransızca (Fransa)
- Fransızca (Kanada)
- Japonca
- Almanca
- Korece
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