Apple Vision Pro Diğer Ülkelere Nihayet Geliyor: İlk Onaylanan Ülke Belli Oldu!

Apple Vision Pro'nun geçtiğimiz haftalarda ABD dışında da satılmaya başlanacağı duyurulmuştu. 12 farklı dil desteği alacağı söylenen sanal gerçeklik gözlüğünün ilk hangi ülkeye geleceği de resmiyet kazanmış oldu.

Şu an sadece ABD'de bulunan cihaz için şirket, önümüzdeki aylarda, 2024 sonuna kadar diğer ülkelere de geleceğini söylemişti. Apple CEO'su Tim Cook da 12 ülkeden birinin Çin olduğunu ve bu yıl içerisinde Çin pazarındaki satışların başlayacağını doğruladı.

Apple Vision Pro Çin'e Geliyor

Apple Vision Pro'nun 12 farklı dil desteği alarak o ülkelerde satışa çıkacağına dair iddialar geçtiğimiz günlerde gelmeye başlamıştı. Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Japonya, Almanya ve Güney Kore de listedeki ülkeler arasındaydı.

Listede yer alan bir diğer ülke ise Çin'di. Bu iddialar arasındaki ülkeler için Tim Cook, onay vermeye başladı. Hafta sonu Çin Kalkınma Forumu'nda konuşma yapan CEO, ülkeye Apple Vision Pro geleceğini doğruladı. Ancak lansman tarihi ve fiyatlara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Haziran'da gerçekleşecek WWDC etkinliği öncesinde cihazın ABD dışındaki pazarlardan birçoğuna gelebileceğini söyledi. Çin dışında gelmesi yüksek ihtimal olan dil destekleri ve ülkeler şu şekilde: