Apple Vision Pro Lansmanı Yaklaşıyor: Ürün Apple Store'larda Yerini Alıyor!

Apple'ın üst segment fiyat skalasının da üstünde piyasaya sürmeyi planladığı Vision Pro'nun lansmanı giderek yaklaşıyor. Yeni teknolojik ürünün lansmanına dair gelişmeler de her geçen gün giderek artıyor.

Apple hâlâ net bir lansman tarihi belirtmemiş olsa da karma gerçeklik başlığının 2024'ün başlarında geleceği doğrulanmıştı. Son raporlar Vision Pro'nun piyasaya çıkış tarihinin Ocak sonu ya da Şubat başı olarak gerçekleşeceğini ortaya koyarken, bugün ilk Vision Pro'ların depo sevkiyatlarının başladığı bildirildi.

ABD'deki Apple Store'lar, yeni teknolojinin perakende lansmanı öncesinde stokların gelmesi için hazırlıklarını sürdürüyor ve Apple, ABD'de bulunan pek çok Apple Store'un depolarını doldurmaya başladı.

Önümüzdeki Hafta Yeni Vision Pro Duyurusu Gelebilir

İddia Bloomberg için hazırladığı Power On bülteninde Mark Gurman'dan geldi. Vision Pro şu anda Apple Store'lara sınırlı stoklarla gönderilirken, Apple'ın Şubat ayındaki lansman için bu ayın sonuna kadar yeterli tedariğe sahip olacağına inandığı bildiriliyor.

Gurman ayrıca Apple'ın Salı günü başlayacak olan CES 2024'ün hemen ardından "önümüzdeki hafta içinde" resmî bir Vision Pro duyurusu yapabileceğini belirtiyor.

Bültene göre ABD'deki Apple Store'lardan perakende çalışanları, adı açıklanmayan yeni bir ürün için eğitim almak üzere Cupertino'daki genel merkeze gidiyor. Bu da yeni duyuru sonrası lansman çerçevesinde Apple çalışanlarının müşterilere ürün tanıtımı gerçekleştirecekleri anlamına geliyor olabilir.

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