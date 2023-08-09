Apple Vision Pro Gücünü "Magic Battery" Pillerden Alacak

Apple, tvOS beta 5'te bulunan kod referanslarına dayanarak Vision Pro başlığının harici pil paketini "Magic Battery" olarak adlandırıyor.

Daha önce aynı isimli iPhone pil paketine benzerliği nedeniyle "MagSafe Battery Pack" olarak anılan Magic Battery, Apple'ın karma gerçeklik başlığına iki saatlik bağlı güç sağlıyor.

Vision Pro başlığının sol tarafına takılan tek bir dokuma örgülü güç kablosu bulunuyor. Kablo statik bir güç kaynağına veya hareket hâlindeyken kullanılmak üzere bir Magic Battery'ye takılabiliyor.

Apple Vision Pro Değiştirilebilir Tek Pil ile Geliyor

Magic Battery cebe sığacak şekilde tasarlanırken, hareket hâlindeyken ek güç için değiştirilebilir ancak cihaz tek bir pil ile fabrikadan çıkıyor, bu nedenle kullanıcıların bir elektrik prizinden uzaktayken pil ömrünü uzatmak için daha fazla pil paketi satın almaları gerekecek.

Apple'ın Vision Pro'su, bele takılan ayrı bir pil paketine dayandığı için daha önce eleştirilmişti. Piyasadaki çoğu karma gerçeklik başlığında entegre bir pil bulunuyor ancak Apple testler sırasında dâhili bir pilin ek ağırlığının Vision Pro'yu takmak için çok ağır ve rahatsız edici hâle getireceğine karar verdi.

2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi planlanan 3.499 dolarlık Vision Pro, iki adet yüksek çözünürlüklü 4K mikro OLED ekran, 12 kamera ve el hareketlerini izlemek ve dış ortamın haritasını çıkarmak için beş sensör, iki Apple işlemci ve daha fazlasını içeren, şu anda piyasada bulunan tüm başlıklardan daha fazla üst düzey donanım içeriyor.

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