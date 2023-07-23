Apple'ın Vision Pro Teknolojisine Bir Darbe de Netflix'ten: Uygulama Geliştirilmeyecek!

Netflix'in Apple'ın yeni teknolojisi Vision Pro için özel bir uygulama üretmeyi reddettiği iddiası ortaya çıktı. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse Apple Vision Pro muhtemelen lansman sırasında Netflix için yerel bir uygulama deneyimine sahip olmayacak.

Vision Pro, video akışı için kullanılan uygulamalar da dâhil olmak üzere kullanıcılarına ilgi çekici bir deneyim sunacak. Bununla birlikte aralarında Netflix'inde bulunduğu bazı şirketler, Vision Pro için kusursuz deneyim sunmayı sağlayacak bir uygulama geliştirme konusunda beklenen yatırımı yapmayacak gibi görünüyor.

Netflix, Vision Pro İçin Uygulama Geliştirmeyecek

Bloomberg'in Pazar günkü "Power On" bülteninde Mark Gurman, Netflix'in "Vision Pro için yerel bir uygulama geliştirmeye yönelik mevcut bir planı olmadığı" yönünde açıklamalarda bulundu.

Netflix platform için özel bir uygulama yoluna gitmeyecek olsa da yine de bir düzeyde video akışı sunacak. Apple, geliştiricilerin iPad uygulamalarını Apple Vision Pro'da çalışacak şekilde kolayca dönüştürebileceklerini iddia ettiğinden Netflix'in en azından tablet uygulamasını Vision Pro için dönüştürmesi muhtemel.

Peki siz Vision Pro'nun beklenen ilgiyi görebileceğini ve teknolojinin yaygınlaşabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.