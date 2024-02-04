Apple Vision Pro Neden Bu Kadar Pahalı? Tim Cook Açıkladı!

Teknoloji devi Apple, yıllar sonra gerçekleştirdiği büyük bir ürün lansmanıyla dikkatleri üzerine çekti ve Vision Pro, Cuma günü mağazalarda yerini aldı. Apple hayranları, 19 Ocak'ta başlayan ön siparişlerde fiyatı önemsemeden hemen stokları tüketti.

Ancak, 3.500 dolarlık fiyat etiketi diğer kullanıcılara biraz pahalı gelebilir. Vision Pro, içerisinde iki Apple Silikon çipi barındırıyor ve 600'den fazla uygulama ve oyun sunuyor. Bu başlık, kullanıcılara fiziksel çevrelerinde dijital içeriği deneyimleme imkanı tanıyor.

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro başlığının yüksek fiyatının ardındaki nedenleri açıkladı. Cook'a sorulan soru üzerine, başlığın sahip olduğu teknolojinin 5 bin adet patent gerektirdiğini belirtti. Cook, "Eğer fiyat açısından bakarsanız, ürünün içinde inanılmaz ölçüde teknoloji var" dedi.

Cook, Vision Pro'nun, Apple'ın uzun yıllar üzerinde çalıştığı birçok yenilik üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, "Ekrandan YZ makine öğrenimine kadar birçok inovatif özelliği içinde barındırıyor. El takibi, haritalama, tüm bunlar yapay zekâ tarafından yönlendiriliyor" diye ekledi.

Apple'ın finans müdürü Luca Maestri ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin Vision Pro'nun kullanımını düşünen büyük şirketler arasında Walmart ve Nike gibi isimlerin olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, Vision Pro'nun maliyetinin arkasındaki teknolojik yenilikleri ve büyük şirketlerin ilgisini yansıtarak, Apple'ın bu ürünle nasıl bir pazar etkileşimine gireceğini gösteriyor.