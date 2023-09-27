Apple, Vision Pro Planlarında Değişikliğe Gidiyor: Daha Ucuz Model Gelmeyebilir!

Yakın tarihli bir rapor, Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Vision Pro başlığının daha uygun fiyatlı bir versiyonu için planlarından vazgeçmiş olabileceğini öne sürüyor.

Haber, güvenilir tedarik zinciri kaynaklarıyla tanınan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geldi. Daha önceki sızıntılar, bütçe bilincine sahip kullanıcılara hitap etmek için Vision Pro'nun daha ucuz bir sürümünü öne sürerken, Kuo bu planların belirli nedenler gösterilmeden ortadan kaldırıldığını düşünüyor.

Kuo, Apple'ın Vision Pro'nun fiyatını önemli ölçüde düşürmemesi hâlinde, 2025'ten itibaren sevkiyatlarda beklenen büyümeyi gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşabileceğini vurguluyor. Daha düşük maliyetli bir model olmadan, Apple'ın satışları artırmak için Vision Pro'nun fiyatını düşürmeyi düşünmesi gerekebilir.

Vision Pro Beklenen Satışları Gerçekleştirebilecek mi?

Bu karara ek olarak Kuo, orijinal Vision Pro'nun sevkiyatlarının piyasa beklentilerinin altında kalabileceğini öngörüyor ve en fazla 400.000 ila 600.000 adet arasında bir aralık tahmin ediyor. Bu öngörü daha önceki raporlarla da uyumlu.

Kuo ayrıca başlığın ikinci nesil versiyonu olan Vision Pro 2'den de bahsederek, 2027'nin ilk yarısına kadar üretime giremeyebileceğini ve orijinal cihazın 2024'teki tanıtımından sonra üç yıl boyunca güncelleme alabileceğini belirtiyor.

Peki siz Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce beklenen başarıyı yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.