iPhone 16 Serisinde 6 Kemara mı Olacak: Yeni Bilgiler Geliyor!

Apple, yaklaşık iki hafta önce iPhone 15 serisini ve akıllı saatlerini tanıttığı etkinliğini gerçekleştirdi. Hatta cihazların Türkiye'deki ön siparişleri rekor kırdı. Şu an herkesin odağında iPhone 15 cihazları varken serinin bir üst modeli hakkında bilgiler de yayılmaya devam ediyor.

iPhone 16 serisinin hangi özelliklere sahip olacağı şimdiden araştırılıyor. Yeni yapılan bir paylaşımda iPhone 16 Ultra'nın kamerasıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

X üzerinden yapılan bir paylaşımda Apple'ın iPhone 16 Ultra'ya üç yeni kamera ekleyebileceği söylendi. Bu üç yeni küçük kameranın amacı ve işlevleri hakkında kesin bir bilgi yer almadı. Ancak bunların Apple Vision Pro ile bir ilgisi olabileceği belirtildi.

According with what was reported to me and what I found



iPhone 16 Ultra get 3 new smaller cameras, we don’t know the purpose yet, but it is likely there is some function to do with the new Vision Pro



The phones sells in US would have a button to switch mmWave mode



iPhone 16… pic.twitter.com/6Teo6G3hMO