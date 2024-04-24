Vision Pro ile İlgili Beklenmedik Bir Karar Alındı: Satışlar Beklendiği Gibi Olmadı!

Apple Vision Pro, çıktığı ilk günlerde büyük bir hit yakalamış ve özellikle son zamanlarda sağlık sektöründe kullanılmasıyla da ses getirmişti. Ancak söylenenlere göre şirket bu ürünüyle ilgili zor zamanlar geçiriyor.

Apple'ın beklentilerini karşılamayan ve talebi oldukça düşük kalan Vision Pro'sunun üretimini azaltmaya gittiği söyleniyor. Apple analisti olarak bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin Vision Pro sevkiyat hedefini 800.000'lerden 400.000 adede kadar düşürdüğünü bildirdi.

Vision Pro Beklentilerin Çok Altında Kaldı

Bildirilen rapora göre Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğünü ABD dışındaki pazarlara açılmasından önce, ülke içindeki sevkiyatını durdurdu. Bu da ABD'de kullanıcıların bu ürüne ilgi göstermemesi ve talebin azlığına işaret ediyor.

Durum böyle olunca da cihazla ilgili çizilen yolun tekrar gözden geçirildiği ve 2025 yılında yeni ve daha ucuz bir modelin çıkmayacağı düşünülüyor. Ming-Chi Kuo, cihazın 2025 yılında daha da az sevkiyat sayısına düşeceğini beklediğini söyledi.

Vision Pro ilk çıktığı zaman hemen hemen tüm teknoloji meraklıları ürün incelemesi yaptı. Pil ömrü ve bir süre sonra baş ağrısı yapıyor olması en çok eleştirilen noktaları olmuştu. Ancak beğenilen pek çok özelliği de olmuştu.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi son zamanlarda sağlık sektöründe, doktorların ameliyatlarda kullanması da cihazın yükselişe geçtiğini ve kullanım alanının genişlediğini gösterse de normal kullanıcıların talep etmemesi ürün sevkiyatlarının azaltılmasına sebep oldu.