75 Saat Pil Ömürlü Kulaklık! Gürültü Engelleme, Çeviri ve Dahası
vivo'nun kulak üstü kulaklık modeli Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un tanıtımı gerçekleştirildi. İşte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- 238 gram ağırlığa ve 181.6 mm x 147.6 mm x 86.3 mm boyutlarına sahip olan vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones için 499 yuan (3 bin 388 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 6 bin TL seviyesine ulaşabilir.
- Gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler sunan cihaz, 58 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor.
- Beyaz ve mor renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan kulaklık, 75 saate kadar pil ömrüne sahip.
vivo, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones olarak adlandırılan bu model, şimdiye kadar tanıttığı diğer modellerden farklı olarak kulak üstü tasarıma sahip. Kulağı tam tasaracak şekilde geliştirilen cihaz, yaklaşık olarak 238 gram ağırlığa sahip. Gözlük kullananların da düşünüldüğünü gösteren tasarımı ile önemli bir avantaj sağlıyor.
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un Özellikleri Neler?
- Boyutlar: 181.6 mm x 147.6 mm x 86.3 mm
- Sürücü: 40 mm dinamik sürücü
- Ses Teknolojileri: Hi-Res Audio sertifikası, 360 derece uzamsal ses desteği, DeepX 3.0 stereo ses ve 10 bant ekolayzır
- Frekans Aralığı: 20Hz-40kHz
- Ses Kodekleri: AAC, SBC, LDAC
- Pil Ömrü: ANC kapalıyken 75 saate kadar, ANC açıkken 35 saate kadar oynatma süresi
- Şarj Süresi: 2.5 saatte tam şarj (10 dakikalık hızlı şarjla 9 saate kadar kullanım)
- Gecikme Süresi: Oyun modunda 47 ms'ye kadar düşük gecikme
- Bağlantı: Bluetooth 5.4 ve aynı anda 3 cihaza kadar çoklu bağlantı
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Ortama göre seviyesi ayarlanan gürültü engelleme
- Gürültü Azaltma Performansı: Ortalama 31 dB, maksimum 58 dB'e kadar gürültü engelleme
- Mikrofon Yapısı: Toplam 5 adet mikrofon
- Fiziksel Kontroller: Kulaklık üzerinde güç butonu (çal/duraklat, parça değiştirme, arama), ses seviyesi ayarlama ve özel ANC / Bluetooth geçiş düğmesi
- Renk Seçenekleri: Beyaz ve Mor
- Akıllı Özellikler: Gerçek zamanlı çeviri, teslimat bildirimleri, mesaj ve gelen arama seslendirme
- Ek Özellikler: Cihaz takibi
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un Pil Ömrü Ne Kadar?
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışıyken 75 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu özellik etkinken toplam süre 35 saate geriliyor. Öte yandan cihaz, 10 dakikalık şarj ile 9 saate kadar pil ömrü sunuyor ki bu, sabahları evden çıkmak için çok fazla zamanı olmayanlar için oldukça büyük bir avantaj anlamına geliyor. Bu arada tam şarj olmasının 2,5 saati bulduğunu belirtelim. Bu arada kısa bir süre önce tanıtılan kulak içi model vivo TWS 5e de şarj kutusuyla birlikte 55 saate kadar pil ömrü sağlıyor.
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un Ses Kalitesi Nasıl?
Kulaklık, 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Büyük sürücü sayesinde hava daha iyi şekilde iletiliyor ve sesler üst üste binmiyor. Baslar daha temiz şekilde kulağa ulaşırken uzamsal ses desteği sayesinde ise sadece iki taraftan değil, her yönden geliyormuş gibi bir hissiyat elde ediyorsunuz. Diğer yandan kulaklık, Hi-Res Audio sertifikası ve LDAC kodek desteği ile geliyor. Bu sayede kayıpsız sesin keyfini çıkarabiliyorsunuz.
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un Öne Çıkan Özellikleri Neler?
Aynı anda üç cihazla eşleştirilebilen ve bu sayede manuel olarak geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldıran cihaz, gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip. Dil kariyerini ortadan kaldıran bu özelliğin yanı sıra cihaz takibi özelliği de mevcut. Bu da kulaklığın kaybolması hâlinde paniklemenize gerek olmadığı anlamına geliyor.
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un Fiyatı Ne Kadar?
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones için 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 388 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 6 bin TL civarında olacaktır. Konu hakkında resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın farklılık gösterebileceğinin altını çizelim.
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu an vivo Buds ve TWS 3e gibi modeller satışta. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni kulaklığın da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz ancak şu an satışta olan cihazların kulak içi modeller olduğunu, markanın kulak üstü model için de aynı yolu izleyip izlemeyeceğinin şimdilik belli olmadığını unutmamak gerekiyor.
Editörün Yorumu
vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones'un günün büyük bir kısmında kulaklık takanlar için ideal bir model olduğu kanaatindeyim. Tasarımı kullanıcı dostu tutulmuş, pil ömrü gayet yeterli. Gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler ise onu oldukça işlevsel hâle getiriyor. Tüm bunları göz önünde bulunduran kişiler, kulaklığı mutlaka değerlendirmek isteyecektir.