Apple Gaza Bastı: Vision Pro İçin Gözle Navigasyon Dönemi Başlıyor!

Gözle kontrol teknolojisi artık sadece bir yenilik değil, Apple ekosisteminin bir parçası haline geliyor. Şirket, Vision Pro’da kullanıcıların bakışlarıyla seçim yapıp el hareketleriyle etkileşim kurabildiği gözle kontrol özelliğini halihazırda sunuyordu. Şimdi ise bu deneyimi bir adım ileri taşıyarak gözle kaydırma özelliğini de entegre ediyor. İşte ayrıntılar!

Apple Vision Pro’ya Gözle Kaydırma Desteği Geliyor

Apple, Vision Pro için göz takibini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kullanıcı deneyimini yükseltmek isteyen teknoloji devi, gözle yalnızca seçim yapmanın ötesine geçerek artık ekranları yukarı ve aşağı kaydırmayı da mümkün hale getiriyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Vision Pro’daki uygulamalarda bir liste ya da sayfa üzerinde sadece gözlerini kullanarak kaydırma yapabilecek. Yani ekrana fiziksel olarak dokunmak ya da el hareketiyle komut vermek gerekmeyecek. Bu özellik, sistemin sunduğu doğal ve sezgisel kullanım deneyimini daha da ileri taşıyacak.

Firma, gözle etkileşim özelliğini iPhone ve iPad için de sunmuştu. Bu cihazlarda yer alan Erişilebilirlik seçenekleri kapsamında kullanıcılar, bakışlarıyla ekranda bir imleci kontrol edebiliyor ve belirli bir noktaya odaklanarak etkileşimler gerçekleştirebiliyor. Ancak bu özelliğin pek de yaygın şekilde kullanıldığını söyleyemeyiz.

Teknoloji devinni Vision Pro ile ilgili yeniliği 9 Haziran'da gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2025) duyurması bekleniyor. Bu etkinlik sırasında visionOS 3 tanıtılacak. Gelişmiş gözle etkileşim özelliğinin yeni işletim sistemiyle birlikte sunulması muhtemel.