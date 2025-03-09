visionOS 3 İçin Kritik Sızıntı! Yenilik Sunacak mı?

Apple, bu yıl gerçekleştireceği WWDC etkinliğinde yeni işletim sistemlerini duyuracak. Bunlar arasında iOS 19 ve iPadOS 19 bir yana Vision Pro için visionOS 3 de yer alacak. Yeni işletim sisteminin ne gibi yenilikler getireceği şimdilik belirsiz fakat kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Apple, visionOS 3 İle Önemli Yenilikler Sunacak

Apple, bu yıl yeni bir Vision Pro modeli tanıtmayacak ancak yazılım tarafında önemli yenilikler sunacak. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre visionOS 3, birçok yeni özellik getirecek. Bu özelliklerin neler olduğu şimdilik bilinmiyor ancak çok konuşulacak gibi görünüyor.

Teknoloji devi, geçen ay visionOS 2.4 Beta sürümünü kullanıma sunmuştu. Apple Intelligence ve Vision Pro için iPhone uygulamasını içeren önemli yenilikler getiren bu sürüm, Spatial Gallery de içeriyor.

Apple her ne kadar yazılım tarafında önemli çalışmalar gerçekleştirse de firmanın daha uygun fiyatlı ve yeni nesil Vision Pro çıkarması da bekleniyor. Şirketin bu konuyla ilgili henüz bir adım atmadığı söyleniyor. Görünen o ki Apple, Vision Pro'yu yeni işletim sistemiyle hayatta tutmaya çalışacak.

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