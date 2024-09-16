Apple Vision Pro'da Akılalmaz Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi: Kullanıcıların Göz Hareketlerinden Şifreleri Analiz Edilebiliyor!

Apple'ın geçtiğimiz yılın yaz aylarında tanıttığı sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro ile ilgili bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar, cihazı kullanan insanların göz hareketlerinin takip edilmesine imkan tanıyan bir güvenlik açığının keşfedildiğini iddia ediyor. Detaylar haberde!

Apple Vision Pro Kullanan İnsanların Göz Hareketlerinden Ne Yazdıkları Anlaşılabiliyor!

Bu yılın başlarında satışa sunulduğu günden itibaren uzun bir süre boyunca ses getiren Apple Vision Pro, kısa bir süre önce ilginç bir iddia ile tekrardan gündeme geldi. Şirkete yakın kaynaklara göre araştırmacılar, geçtiğimiz aylarda Apple Vision Pro’da insanların göz hareketlerini takip ederek ne yazdıklarını anlamanın mümkün olduğunu gözlemlediler. Söz konusu durum, daha öncesinde eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik açığı olarak yorumlanıyor.

Aktarılanlara göre, Apple'ı nisan ayında mevcut açık hakkında uyaran araştırmacılar, sanal gerçeklik başlığı üzerinde birtakım testler gerçekleştirdiler. Uzmanlar, kullanıcıların “bakış verileri” takip edilerek gerçekleştirilen testler sonucunda, Vision Pro sahiplerinin şifrelerini ilk 5 denemede %77 oranında doğru tahmin etmeyi başardılar. Metin tabanlı mesajlar üzerinde yapılan tahminlerin ise %92 seviyelerine kadar çıktığı bildiriliyor.

Neyse ki güvenlik açığını tespit eden araştırmacıların, nisan ayında Apple ile iletişime geçerek durumu bildirdikleri ve şirketin temmuz ayında yayınladığı bir güncellemeyle sorunu ortadan kaldırdığı bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...